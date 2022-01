Horizon Forbidden West interroge le sens de la durée de vie d’un jeu

Il y a quelques jours de cela, Mathijs de Jong, le game director derrière les séries Horizon et Killzone, annonçait sur Twitter que la suite tant attendue des aventures d’Aloy nécessiterait « plusieurs centaines d’heures » pour être complétée en totalité. Cette estimation de la durée de vie du jeu, mise en avant comme un fer de lance marketing, questionne sur l’investissement nécessaire et l’intérêt du contenu proposé. Ce commentaire arrive quelques jours à peine après l’annonce du studio Techland et ses plus de 500 heures de jeu pour terminer Dying Light 2.

En lieu et place de l’engouement probablement espéré par les community managers des studios, ces déclarations ont surtout suscité l’incompréhension de joueurs qui, avant d’être intéressés par une durée de vie imposante, souhaitent surtout que le jeu soit un plaisir.

Se basant notamment sur les données du SELL, le syndicat du jeu vidéo français (dont les actions méritent d’être reconnues), nous vous proposons donc un petit comparatif saugrenu pour mettre en perspective ces durées de jeu supposées. Si jouer à un jeu vidéo était votre travail :

En tant qu’intermittent du spectacle, 507 heures c’est le temps minimal pour se voir ouvrir le droit aux allocations chômage. Dying Light 2 serait donc parfaitement approprié à votre activité !

Si vous étiez un salarié payé à jouer à temps plein, à raison de 35 heures / semaine, il vous faudrait trois mois et demi de travail pour venir à bout de votre mission. Ou moins si vous êtes véritablement déterminé et que vous jouez travaillez même le weekend.

Mais si vous faites partie du commun des mortels, en admettant que vous travailliez à raison de 35 heures par semaine et que vous jouiez dans la moyenne d’un adulte français, il vous faudrait presque deux ans pour finir en totalité un seul de ces jeux. Cette constatation nous amène logiquement à penser qu’une telle durée de vie est parfaitement incompatible avec le quotidien d’un joueur moyen. Mais ce serait probablement se méprendre sur l’intérêt et les qualités véritables de ces jeux.

De la même façon que la communication des studios sur les réseaux sociaux était on ne peut plus maladroite, la durée de vie d’un jeu n’étant en rien un gage de sa qualité, réduire des productions pareilles à de simples chiffres pour les juger serait une approche tout autant limitée.

Ce que l’on peut deviner, derrière ces données mal présentées, c’est l’énergie conséquente que des équipes ont du déployer à créer ces mondes virtuels, énergie qui laisse espérer que le plaisir de les traverser sera à la hauteur de l’investissement. Peu importe le temps théoriquement nécessaire pour faire le tour du jeu, que ce soit en ligne droite ou en slow run, la clef d’un open world réussi est dans l’intérêt qu’il arrive à provoquer et maintenir.

A titre d’exemple, on peut citer Audrey, adorable grand-mère de 88 ans ayant passé plus de 4000 heures en 4 ans sur Animal Crossing New Leaf, après que son petit-fils lui ai offert une 3DS avec le jeu à Noël. Cette histoire a ému la communauté des joueurs à tel point qu’elle s’est vue offrir la Switch avec le dernier opus, New Horizon, suite à une campagne de financement participatif

Dans la même veine, un grand-père de presque 80 ans, n’ayant jamais touché à une console auparavant, a passé plus de 2000 heures sur Red Dead Redemption 2, lorsque son petit-fils lui a offert le jeu avec sa vieille Xbox.

En fait, je lui ai acheté le guide officiel lorsque j’ai réalisé à quel point il aimait le jeu, mais je ne pense pas qu’il ait un réel intérêt pour le grind. Il est arrivé à 92% tout seul en jouant au jeu. En fait, je sais qu’il s’en moque parce que lorsqu’il apprenait à jouer, il tuait tout le monde sans se rendre compte des répercussions que cela pouvait avoir dans le jeu. Il m’a dit plusieurs fois qu’il recommençait le jeu depuis le début pour ne pas avoir de prime sur sa tête. – IndyDrew85, le petit-fils

Finalement, on ne joue bien qu’avec le cœur : l’essentiel est invisible pour le temps.