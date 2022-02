Horizon Forbidden West sort aussi sur PS4, mais dans quel état ?

C’est LE hit en puissance pour Sony, qui, après quasiment dix-huit mois de vache maigre en termes d’exclu, compte énormément sur le jeu de Guerilla. Pas d’inquiétude, avec des collectors épuisé dès les premières minutes d’ouverture des réservations, on imagine que les précommandes sont au rendez-vous, et qu’Horizon Forbidden West est d’ores et déjà un succès.

Néanmoins, Sony ne peut pas se reposer sur la foi en son jeu, et pour assurer ses arrières, le titre est publié en même temps sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Avec un parc installé de bientôt 115 millions de machines, face aux un peu moins de 15 millions de PlayStation 5, il est clair que le constructeur japonais aurait tort de se priver des ventes potentielles sur consoles d’ancienne génération.

Néanmoins, on peut se poser la question : le jeu, dont les trailers enchanteurs ont décroché quelques mâchoires, sera-t-il supporté par la « vieille » console japonaise ? Ou se dirige-t-on vers un scandale à la Cyberpunk 2077 ? Sans faire durer le suspens plus longtemps, rassurez-vous : le jeu tourne parfaitement sur PlayStation 4 !

Rien d’étonnant, finalement, puisque le moteur du jeu reste celui du premier épisode. D’après Andrew Webster, qui officie sur The Verge, et qui a pris le temps de tester les deux versions (PS4 et PS5) du jeu dans la longueur, le jeu tourne si bien sur PlayStation 4 que d’un point de vue purement graphique, il est difficile de faire la différence entre les deux consoles. Certes, note-t-il, le joueur sur console d’ancienne génération ne sera pas à l’abri d’un peu de clipping, les mouvements des cheveux d’Aloy rendent moins bien sur PS4 et le traitement de la lumière sera évidemment un ton supérieur sur les consoles de nouvelle génération, mais ce sont presque des détails qu’il faut volontairement étudier, et rien qui n’altèrera l’expérience de jeu.

Reste le bruit du ventilateur de la machine, qui, quand on est passé aux consoles de nouvelle génération, est d’autant plus invasif. Pas grand-chose à faire de ce côté-là, si ce n’est de jouer au casque ! Horizon Forbidden West sort aujourd’hui 18 février sur PlayStation 4 et PlayStation 5.