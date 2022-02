Gran Turismo 7 – que faut-il retenir du State of Play ?

En ce 2 février, PlayStation a repris la parole pour un State of Play dédié à l’une de ses prochaine grosse exclusivité : Gran Turismo 7. Plus de 30 minutes durant lesquelles Yamauchi Kazunori, le créateur de la série, nous a offerts moult détails sur la simulation automobile. On fait le point sur les annonces majeures de cette prise de parole placée sous le signe de l’élégance.

L’élégance, c’est vraiment le premier mot qui nous vient lorsque l’on évoque Gran Turismo 7. Loin des ambiances tapageuses, il se dégage du jeu une grande délicatesse et l’envie de partager avec les joueurs l’amour de l’automobile au sens large. Ainsi, tout est fait pour mettre en valeur les bolides, avec une approche presque encyclopédique de marques ou de véhicules. On pourra retrouver pour nombre d’entre eux des détails de fabrication, parfois même donnés par leurs concepteurs originaux. Un véritable plaisir pour les amoureux de l’histoire de cette industrie.

Du côté du visuel, Gran Turismo 7 met la barre très haut, et surtout pour tous les détails autour de la course qui ajoutent beaucoup à l’immersion. L’évolution réaliste du ciel en est un très bon exemple. Créés différemment selon le lieu où nous piloterons, les nuages évolueront de manière cohérente pendant la partie, pouvant aboutir à une alternance d’ondées et d’éclaircies par exemple.

Et pour rester dans le domaine de la pluie, son rendu sur l’asphalte est visuellement bluffant, photoréaliste. Une séquence centrée sur cet aspect nous montre comment la piste s’humidifie au fur et à mesure que la pluie tombe, puis de quelle manière celle-ci sèche lorsque revient le soleil. On peut voir quelques gouttelettes d’eau sur le sol être projetées suite au passage des véhicule sur le sol mouillé, marqué par les trajectoires prises pendant la courses qui s’impriment sur la route, tandis que les passages moins fréquentés restent gorgés d’eau bien plus longtemps.

En ce qui concerne le contenu qui sera proposé, on a enfin une idée assez claire de ce à quoi on aura droit, et sur ce point, le jeu devrait nous tenir en haleine pendant un bon moment. Plus de 400 véhicules et 97 tracés répartis sur 34 lieux, il y aura de quoi faire au lancement. Et ce n’est pas tout puisque, comme tout jeu service, Gran Turismo 7 sera alimenté dans le temps et devrait voir ce nombre grossir au fil des mois.

On l’espérait aussi, et notre attente a été récompensée. Les permis sont bel et bien de retour. Mais ils ne sont pas seuls. On pourra également prendre du plaisir sur des compétitions de rallye, de dragster ou de drift en plus des courses traditionnelles, que ce soit en solo, en multijoueur en ligne mais aussi à deux en écran scindé.

Dernier axe extrêmement mis en avant lors de ce State of Play : la customisation. La customisation visuelle déjà, avec la possibilité de tuner nos véhicule comme on l’entend. Le mode photo lui aussi arrive avec toute une batterie d’options permettant à chacun de créer le cliché parfait en ajoutant des effets parmi une très large sélection.

Mais surtout, et c’est là qu’il était aussi attendu, la customisation technique de la voiture. Des dizaines de curseurs sont ajustables à loisir pour optimiser les performances de ses bolides. Très technique, cette partie pourra faire peur aux néophytes qui auront néanmoins la possibilité de laisser la machine décider pour eux. Les plus experts seront quant à eux ravis de mettre virtuellement les mains dans le cambouis afin de peaufiner chaque détail de leur voiture selon la course qui les attend.

Du Gran Turismo comme on l’aime depuis 25 ans en somme. De l’élégance, un amour inconditionnel des voitures et de leur histoire et presque un élitisme dans son approche de la simulation automobile. On regrettera néanmoins l’absence, encore une fois, de dégâts sur les véhicules. En 2022, cela fait vraiment tâche, surtout comparé au concurrent Forza Motorsport. On aura en tout cas pas très longtemps à attendre pour éventuellement vrombir de plaisir puisque le jeu est attendu pour le 4 mars prochain sur PS4 et PS5. On a très hâte.