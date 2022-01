Ces exclusivités PlayStation 4 dont on attend l’arrivée sur PC

Aujourd’hui, de plus en plus de titres jusque-là réservés à l’écosystème Sony pointent le bout de leur nez sur nos bons vieux PC. Des jeux ayant terminé leur cycle de vente sur consoles qui se voient alors sublimés sur des machines au potentiel bien plus grand. On pense bien sûr aux exclusivités PlayStation 4 Horizon Zero Dawn, Days Gone ou tout récemment God of War qui a réalisé le meilleur lancement d’un jeu PlayStation sur PC avec un pic de joueurs connectés simultanément à plus de 73 000.

Un record qui sera peut-être dépassé à l’occasion de la sortie de la compilation Uncharted: Legacy of Thieves Collection dont la sortie sur PlayStation 5 est calée pour le 28 janvier tandis que son portage PC devrait arriver plus tard dans l’année. On s’est alors demandé quelles autres exclusivités PlayStation 4 mériteraient de s’offrir une seconde jeunesse sur PC.

Marvel’s Spider-Man

Le titre d’Insomniac Games sorti en 2018 a su convaincre le public en établissant un record de vente pour une exclusivité PlayStation 4 avec plus de 3,3 millions d’unités vendues en trois jours seulement. Des chiffres stratosphériques qui mettent en valeur un titre aux nombreuses qualités. Les développeurs ont réussi à créer un Manhattan plus vrai que nature où l’on prend beaucoup de plaisir à se balancer d’immeuble en immeuble grâce à un gameplay bien ciselé.

Si d’aucuns ont pu pester sur la structure du titre assez peu surprenante et sur la répétitivité générale du titre, force est de constater que ces écueils passent au second plan quand on se laisse imprégner par la dynamique des combats et l’ambiance bon enfant portée par l’interprétation magistrale de Donald Reignoux dans le rôle de l’homme araignée.

Avec un second opus déjà annoncé pour 2023, un portage du premier épisode et de son extension Miles Morales pourrait permettre aux joueurs qui n’étaient pas équipés de PlayStation de se laisser tenter par la dernière console de Sony afin de jouer sans attendre sa suite. On place une petite pièce pour une annonce en ce sens en fin d’année.

The Last Guardian

The Last Guardian est la dernière œuvre vidéoludique de Fumito Ueda dont la gestation fut des plus complexes. Annoncé pour la première fois en 2009 pour la PlayStation 3, le jeu s’est alors fait attendre pendant plus de sept ans pour finalement être une exclusivité PlayStation 4 dès décembre 2016.

Un développement chaotique qui faisait craindre le pire quant à la qualité du jeu. Mais finalement, et malgré un Trico, notre acolyte bestial, capricieux pouvant laisser penser à des soucis d’IA, The Last Guardian se révèle être un excellent jeu à fort impact émotionnel. Une très belle réussite que l’on souhaite voir sortir sur PC dans les prochains mois. Et pourquoi pas rêver plus grand avec le portage des versions remasterisées de Shadow of the Colossus et surtout ICO, deux pépites ayant inspiré toute une génération de créateurs.

The Last of Us

Quel chef-d’œuvre ! Naughty Dog nous a proposé en exclusivité sur PlayStation 3 en 2013, puis un an plus tard dans une version optimisée pour PlayStation 4, l’un des titres les plus marquants de ces vingt dernières années. La finesse d’écriture et l’interprétation de Troy Baker et Ashley Johnson, incarnant Joël et Elie, dans cette épopée post-pandémique font partie des expériences les plus marquantes qu’il nous a été donné de vivre.

Et que dire que sa qualité graphique ? Aujourd’hui, plus de huit ans après sa sortie initiale, The Last of Us reste encore un très beau jeu, plus réussi techniquement que beaucoup de nouveautés. Avec les rumeurs insistantes d’une future sortie de la saga en version Director’s Cut, une adaptation PC pour l’occasion ne nous semble pas si chimérique. De quoi permettre aux joueurs de s’en délecter dans les meilleures conditions possibles.

Bloodborne

Évidemment, on ne pouvait pas parler des exclusivités PlayStation 4 toujours pas sorties sur PC sans évoquer Bloodborne. Sorti en 2015 sur la machine de Sony, le jeu de FromSoftware est encore aujourd’hui l’un des titres les plus plébiscités de cette génération de consoles. Son gameplay très dynamique est axé sur l’offensive qui offre aux affrontements une sensation bien plus bestiale que pour les Dark Souls, portés quant à eux sur le combat de position.

Chaque année voit les deux mêmes rumeurs revenir encore et encore : la sortie PC du jeu et l’annonce d’un Bloodborne 2. Deux serpents de mer dont on espère encore la confirmation. Malheureusement, aucun indice ne permet d’être confiant sur ces sujet. Les joueurs devront pour le moment se consoler avec l’arrivée dès le 25 février prochain d’Elden Ring considéré comme l’aboutissement des jeux FromSoftware depuis douze ans et la sortie de Demon’s Souls sur PlayStation 3.