The Last of Us Remake – De nouveaux indices viennent amplifier la rumeur

Il y a de cela quelques mois, Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg et grand dénicheur d’information croustillante dans le monde vidéoludique, avait avancé la rumeur selon laquelle un remake de The Last of Us était en développement. Prenant tout le monde au dépourvu, cette annonce avait alors fait couler beaucoup d’encre, avant de se tasser de nouveau faute d’argument pour nourrir la rumeur. Mais une récente offre d’emploi émise par Sony vient remettre de l’huile sur le feu, cette dernière évoquant à beaucoup de monde le jeu de Naughty Dog.

Il faut reconnaitre qu’au premier abord, la rumeur reste difficile à croire. Pour rappel, le premier opus est sorti en 2013, le jeu n’étant pas assez vieux pour nécessiter un remake. Surtout qu’il ne faut pas oublier qu’un an après sa sortie, le jeu s’est doté d’une version remastérisée pour la PlayStation 4. Il est alors logique de penser que d’autres licences à succès ont la priorité sur ce genre de procédé. Notamment les premiers Uncharted, qui d’après Jason Schreier devaient initialement ressortir à la place de The Last of Us mais qui furent au final recalés, la faute à un travail trop important pour les remettre au goût du jour.

À noter que The Last of Us est une licence avec le vent en poupe en ce moment, entre le second opus qui a rencontré un immense succès et sa série en préparation, il n’est donc pas surprenant que Sony souhaite profiter le plus possible de sa poule aux œufs d’or. Toujours est-il que Sony vient tout juste de créer une offre d’emploi pour un poste de game designer à San Diego afin de rejoindre l’équipe de PlayStation Studio Visual Arts, justement en charge dudit remake d’après la rumeur.

Mais s’il ne s’agissait que de cela, il y a peu de chances que cette offre d’emploi ait créé des émules. Non, c’est dans le contenu de l’offre d’emploi que réside tout l’intérêt de cette annonce. Avant de nous concentrer sur les tâches demandées, attardons-nous sur les exigences du poste qui se montrent elles aussi porteuses d’informations intéressantes :

Qualifications désirées :

Expérience précédente dans la livraison d’un jeu d’action à la 3ème personne.

Expérience de programmation sur console

Bien entendu, plusieurs jeux peuvent entrer dans ses critères, il n’est donc pas forcément question de The Last of Us dans cette offre d’emploi. Néanmoins, les responsabilités exigées par Sony laissent à imaginer qu’un gros chantier est en préparation afin de remettre au goût du jour un jeu d’action-aventure :

Responsabilités :

Implémenter des systèmes de jeu déjà existants dans un nouveau cadre

Améliorer des scripts de niveaux déjà existants pour l’interaction et l’engagement

Maîtrise et suivi de systèmes de jeu tels que le combat au corps à corps, le combat à distance, les caméras, le déplacement du joueur, etc.

Prototypage et amélioration de fonctionnalités de gameplay

Il faudra toutefois attendre une annonce officielle pour se faire une idée de l’intérêt ou non de cette annonce. Une chose est néanmoins claire, si on ne peut pour l’instant pas certifier que The Last of Us va avoir un remake, Sony compte bel et bien ressortir un de ses jeux phares sur PS5. La question n’est maintenant pas de savoir si cela va être fait, mais si cela est nécessaire. Le contenu de la Playstation 5 n’est pas des plus saisissants pour l’instant, la vraie nouveauté marquante faisant pour l’instant pâle figure sur toutes les consoles next-gen.