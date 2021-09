The Last of Us Day 2021 – Naughty Dog gâte ses fans

L’aventure The Last of Us a fait couler beaucoup d’encre, et nombreux sont les fans qui sont encore sous le choc des révélations auxquelles nous avons eu droit lors de la partie 2. Une célébration venait ponctuer tous les ans la sortie du premier volet. Il faut savoir que l'”outbreak day” avait été instauré en 2013, année où le Cordyceps avait ravagé le monde et l’espèce humaine dans le lore du jeu. Au vu du contexte sanitaire, Naughty Dog a décidé de renommer son événement annuel pour l’appeler The Last of Us Day.

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie de la seconde partie et les Dogs ont eu une pensée particulière pour les joueurs atteints de collectionnite aigüe. Cependant, il vous faudra mettre la main à la poche si vous souhaitez pouvoir acquérir certains de ces items.

Si vous êtes adepte de vinyles, vous aurez la possibilité de vous procurer un album regroupant les différentes reprises interprétées par Troy Baker et Ashley Johnson. Deux versions seront disponibles, un disque noir et un autre de couleur. Sachez que la version noire sera disponible en 2021 tandis que la couleur ne sera expédiée qu’à partir de mars 2022. Tout ceci pourra être obtenu pour la modique somme de 25 dollars. Cependant, si vous affectionnez la musique en numérique, les reprises en question sont déjà disponibles via vos plateformes de streaming favorites en indiquant dans la barre de recherche “Cover and Rarities”.

D’autres collectionneurs seront ravis d’apprendre qu’une nouvelle figurine viendra compléter la collection The Last of Us. Une splendide représentation de Joel armé de son revolver et de sa guitare. Cette nouvelle statue pourra quant à elle être précommandée au prix de 199 dollars.

Vous avez la mode dans la peau et crier votre amour à TLOU ne vous fait pas peur ? Des éléments de merchandising sont également en vente. Des tee-shirts, des vestes, des mugs ou encore une reproduction de la guitare d’Ellie (pour la simple somme de 2399,15 euros) sont désormais disponibles via le site gear.eu.playstation.com. D’autres annonces sont d’ailleurs consultables via ce lien concernant The Last of Us Day 2021.

Malheureusement, aucune information concernant le futur mode multijoueur dans l’univers post-apocalyptique d’Ellie et Joël. Peut-être pouvons-nous espérer de nouvelles informations à la Tokyo Game Show qui doit se tenir du 30 septembre au 2 octobre 2021 ? On a trop peu d’espoirs…