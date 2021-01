Immortals Fenyx Rising – Arrivée imminente d’une démo sur le PSN

Surement le plus oubliable des AAA de l’année 2020, Immortals Fenyx Rising présente tout de même un intérêt pour le novice n’ayant jamais, ou très peu, trainé sa manette/clavier dans un jeu à monde ouvert. Empruntant des mécaniques à de nombreux titres, Breath of the Wild en tête, il reste agréable à prendre en main en plus de proposer une relecture sympathique de la mythologie grecque.

Mais bon, le mieux pour se faire un avis reste encore de s’essayer directement à la production d’Ubisoft. Un privilège jusqu’à présent réservé aux joueurs sur Google Stadia. Une situation qui devrait bientôt changer.

En effet, la démo d’Immortal Fenyx Rising devrait rejoindre les autres plateformes. Le tracker PSN Releases a repéré son arrivée dans la base de donnée du Playstation Network. Par contre, sa date de sortie est incertaine. L’on pourrait soupçonner une arrivée d’ici la fin du mois de janvier pour coïncider avec la sortie du premier DLC attendu au même moment.

Intitulé “Un nouveau Dieu”, ce DLC marquera l’entrée de Fenyx au panthéon des dieux grecques, auxquels elle a apporté son aide. D’ailleurs, la mise à jour 1.1.0 déployée la semaine dernière ajoute une nouvelle quête bonus (accessible via un portail situé dans la région des Brisants) ouvrant la porte au futur DLC.

The game Immortals Fenyx Rising ™ – Demo with id CUSA26093 has been added to the PS4 european PSN! pic.twitter.com/wRloiu9S7T — PSN releases (@psnrelease2) January 19, 2021

Il serait assez logique de la part d’Ubisoft que faire coïncidé les deux sorties afin de séduire un nouveau public, peut être toujours sceptique face à leur titre. Reste à savoir si et quand la dite démo sera disponible sur PC, Xbox et Nintendo Switch. Enfin, l’on vous rappel que Immortals Fenyx Rising est disponible depuis le 3 décembre 2020 sur toutes les plateformes.