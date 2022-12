Hellboy Web of Wyrd – Démon en approche

Jusqu’à présent, lorsqu’on évoquait le nom de Hellboy, notre imaginaire nous renvoyait directement aux deux films réalisés par Guillermo Del Toro, ou à l’excellent comics dont il s’est inspiré, crée par Mike Mignola. Bientôt, il faudra compter avec la version vidéoludique du semi-démon rouge. Le studio Good Sheperd Entertainment a annoncé qu’il travaillait actuellement sur un jeu d’action aventure rogue-lite intitulé Hellboy: Web of Wyrd. Le jeu est annoncé sur toutes les consoles et sur PC, sans plus de précision pour le moment concernant la date.

Afin de respecter au mieux l’oeuvre de base, quoi de mieux que de s’associer à son créateur ? C’est le bon coup réalisé par le studio, qui travaille actuellement en étroite collaboration avec Mike Mignola afin de produire un jeu au plus proche de l’univers original, et respectant la patte graphique unique du comic. Le trailer est très beau, comme si les scènes sortaient directement de la bande-dessinée. Par contre, l’extrait proposé est très sombre, presque trop, et donne une impression de vide. Aucune date n’ayant été annoncée pour le moment, il semble normal qu’il reste du travail à faire.

Dans un scénario créé spécialement pour le jeu, le joueur incarnera logiquement Hellboy, parti enquêter sur une étrange disparition dans un manoir très particulier. En avançant sur les mystères de la bâtisse, le démon se rendra compte que l’architecte des lieux a pour ambition d’ouvrir un passage vers le Wyrd, un réseau interdimensionnel composé de différents mondes merveilleux et effrayants. Tout un programme, qui semble promettre au joueur la possibilité de visiter de nombreux univers à la recherche de trésors anciens et de formes divines oubliées.

Avec cette annonce faite durant la cérémonie des Game Awards, c’est la dernière ligne droite vers le premier jeu Hellboy depuis The Science of Evil (PS3,2008) qui est lancée. Il faudra cependant s’armer de patience pour les fans du personnage, car la fenêtre de sortie devrait se situer vers la fin 2023 voire 2024. Ce qui laisse du temps pour réviser les aventures du garçon de l’enfer, en livre ou en films.