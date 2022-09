God of War Ragnarök – Une bande-annonce qui claque

Considéré comme le jeu de cette fin d’année 2022, la suite de God of War, véritable chef d’œuvre de la PS4 est attendu de pied ferme par de nombreux joueurs. Baptisé God of War Ragnarök, le titre s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce diffusée à l’occasion d’un excellent State of Play.

A mesure que le 9 novembre (date de sortie de l’opus) approche, God of War Ragnarök devient un élément essentiel et central dans la communication de la firme nippone. De plus en plus d’informations nous parviennent rendant l’attente de plus en plus insupportable.

Encore une fois, Santa Monica Studio nous met une vraie claque avec ce trailer prouvant ainsi qu’ils n’ont pas simplement copier/coller le premier opus, mais qu’ils ont repoussé les limites à la fois visuelles mais également d’un point de vue narratif avec une narration travaillée avec des combats qui s’annoncent plutôt violents, on retrouve d’ailleurs certaines mécaniques du premier opus avec quelques nouveautés intéressantes.

Ce trailer est l’occasion de (re)découvrir les protagonistes qui vont accompagner ou affronter Kratos et Atreus dans leurs quêtes de réponses tels que Freya, le fameux Tyr (libéré pour une certaine raison…), Thor et de s’immerger une nouvelle fois dans la mythologie nordique avec des créatures magiques et des décors somptueux. C’est également l’occasion d’apercevoir l’évolution de la relation entre les deux personnages avec un Atreus adolescent qui semble avoir gagné en maturité, que ce soit d’un point de vue narratif ou dans les combats où les interactions ont l’air d’être un peu plus travaillés que dans le premier opus.

Considéré par Odin, Le Père de toutes choses par un tueur de dieux, il semble que cet opus ne soit pas tendre avec Kratos et Atreus. Face aux obstacles, Kratos qui cherche à protéger à tout prix Atreus lance : « La mort pourra me prendre quand elle l’aura mérité ». La bande-annonce s’achève sur un face-à-face que l’on attend depuis longtemps entre Kratos et Thor… Nul doute qu’il sera électrique.

Exclusivité oblige, Sony a dévoilé une nouvelle manette DualSense de toute beauté aux couleurs du jeu avec un design bicolore s’inspirant du monde nordique et agrémenté d’un ours et d’un loup, représentant les deux protagonistes principaux. Disponible à partir du 9 novembre, les précommandes seront quant à elles, ouvertes à partir du 27 septembre.

Cette bande-annonce nous donne vraiment envie de mettre les mains sur God of War Ragnarök, mais il faudra encore attendre le 9 novembre sur PS5 et PS4. Pour rappel, des éditions collector sont disponibles.