God of War: Ragnarök – La fin du monde toujours prévue pour fin 2022

Dire que God of War: Ragnarök est un des jeux les plus attendus du côté de PlayStation serait un euphémisme tant l’épisode précédent avait marqué les joueurs. Seulement, cela fait quelques mois que le constructeur japonais reste bien silencieux quant à sa prochaine grosse cartouche. Nous arrivons à la moitié de l’année et nous sommes alors en droit de nous demander si la fenêtre de sortie fixée initialement à 2022 sera bien respectée ou si le dieu de la guerre devra remettre le Ragnarök à plus tard. Rassurez-vous ! Si les dernières informations sont exactes, nous n’aurons plus longtemps à attendre.

God of War: Ragnarök : Une annonce, un trailer et un long silence

God of War: Ragnarök fut dévoilé pour la première fois à l’aide d’un teaser minimaliste diffusé lors de la présentation de Sony dédiée à la PS5 en septembre 2020. Alors fixé pour une sortie en 2021, le jeu était d’ores et déjà attendu par tous les fans du dieu de la guerre. Malheureusement, l’épidémie et d’autres paramètres entrant en compte, ce court teaser se changea en vestige d’une sortie possible en 2021. Le jeu est reporté et est maintenant prévu pour 2022, sans plus de précisions.

Un an plus tard, en septembre 2021, Sony tient un nouveau State of Play, bien décidé à nous donner des nouvelles de ses futurs titres. Parmi eux se faufile God of War: Ragnarök, se présentant à travers un trailer qui rassure et affirme sa sortie en 2022. Le jeu est là, le jeu est beau et, surtout, semble suffisamment avancé dans son développement. Mais depuis, à part un petit focus sur les options d’accessibilité du jeu, c’est silence radio. Le japonais n’émet plus sur la fin du monde, et les joueurs commencent à s’inquiéter.

Des rumeurs insistantes qui donnent espoir

Ces derniers jours, des liens semblent se dessiner entre différents faits et la date de sortie supposée du titre. Premièrement, le mois dernier, l’équivalent coréen du système de classification PEGI listait le jeu. Pour information, la classification peut très bien intervenir plusieurs mois avant la publication du jeu, mais cela signifie au moins que le titre est assez avancé pour être testé et classifié.

Ensuite, lors de la Comic Con Revolution 2022 s’étant tenue à Ontario, l’acteur Ryan Hurst, qui joue Thor dans la prochaine aventure du dieu de la guerre, a avoué avoir terminé son travail sur le titre. En sachant que celui-ci joue un rôle plutôt important dans l’histoire de cette suite, il est un bon indicateur de l’avancement du projet.

Pour finir, le compte Twitter PlayStationGameSize révèle que, dans la base de données de Sony, le jeu serait listé pour une sortie au 30 septembre 2022. Il faut cependant prendre cette dernière information avec des pincettes, cette date pouvant simplement être un placeholder (date mise par défaut afin de pouvoir lister un produit ; quand vous voyez un produit sans date de sortie affiché au 31 décembre sur Amazon, c’est un placeholder).

Vous avez des questions ? Jason Schreier a des réponses.

Alors que l’année s’estompe au fil des semaines et que la communication autour du titre se fait attendre, Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg et insider souvent très bien informé, vient rassurer les joueurs. D’après des informations qu’il tire de sources proches du projet, God of War: Ragnarök ne serait pas repoussé et maintiendrait sa fenêtre de sortie à 2022.

« Malgré les rumeurs, God of War: Ragnarök n’est pas repoussé à 2023, selon des personnes proches du projet. Le développement d’un jeu est mouvementé, et le jeu peut toujours être repoussé, mais à l’heure actuel, il est prévu pour ce mois de novembre. »

Cela ne nous en dit pas beaucoup plus, mais rassure tout de même sur la bonne santé du projet. Si tout s’avère exact et que la fenêtre de sortie reste la même, il se pourrait bien que Sony se décide à réserver un State of Play complet à son prochain mastodonte, comme il l’avait déjà fait pour Horizon: Forbidden West. Tout ce qu’il reste à faire, maintenant, c’est attendre patiemment la fin du monde.