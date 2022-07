God of War Ragnarök – Date, éditions collector, tout ce qu’il faut savoir

Ce mercredi 6 Juillet, Sony a décidé de prendre tout le monde par surprise (ou presque) en dévoilant la date de sortie d’un de ses titres les plus attendus. God of War Ragnarök se fraiera donc bien un chemin en 2022, le 9 Novembre pour être exact. Le constructeur nippon en a également profité pour détailler le contenu des différentes éditions du jeu.

Édition Jötnar

Il s’agit de l’édition la plus fournie du jeu, comprenant un sacré paquet de contenus physiques et numériques. On regrettera néanmoins l’absence du jeu au format physique pour aller avec le steelbook.

Physique

Le jeu au format dématérialisé (PS4 et PS5)

Un vinyle de 18cm comportant deux morceaux composés par Bear McCreary

Des pin’s Faucon, Ours et Loup qui représentent Faye, Kratos et Atreus

L’anneau légendaire Draupnir et son sac en tissu rouge

Le jeu de dés de Brok avec finitions métalliques comportant l’emblème des frères Huldres

Une carte en tissu d’Yggradsil, l’arbre monde reliant les neufs royaumes

Un boîtier steelbook (sans le jeu, c’est cocasse)

Des statuettes des jumeaux Vanes (5cm)

La réplique de Mjöllnir de 40cm

La fresque de la Gardienne du Savoir, le coffret qui renferme le tout

Numérique

Armure de Valnoir pour Kratos

Tenue Valnoir pour Atreus

Manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

Poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

Bande originale numérique

Mini artbook numérique Dark Horse

Avatars Playstation

Thème Playstation 4

Édition Collector

Cette édition est légèrement en dessous en termes de contenu, mais reste une alternative viable pour qui désire obtenir le marteau de Thor. Le prix devrait être un peu plus accessible, mais on regrettera, encore une fois, l’absence du jeu dans son format physique.

Physique

Le jeu au format dématérialisé (PS4 et PS5)

Un boîtier steelbook (sans le jeu, c’est bête)

Des statuettes des jumeaux Vanes (5cm)

La réplique de Mjöllnir de 40cm

La fresque de la Gardienne du Savoir, le coffret qui renferme le tout

Numérique

Armure de Valnoir pour Kratos

Tenue Valnoir pour Atreus

Manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

Poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

Bande originale numérique

Mini artbook numérique Dark Horse

Avatars Playstation

Thème Playstation 4

Édition numérique « deluxe »

Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les éditions physiques mais qui veulent tout de même profiter de quelques bonus, une édition numérique « deluxe » sera disponible. Celle-ci ne contient que les contenus numériques des autres éditions.

Armure de Valnoir pour Kratos

Tenue Valnoir pour Atreus

Manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

Poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

Bande originale numérique

Mini artbook numérique Dark Horse

Avatars Playstation

Thème Playstation 4

Édition standard et launch edition

Une dernière édition vient se greffer à cette farandole de goodies : la launch edition. Il s’agit tout simplement d’une version standard à laquelle vous pouvez ajouter du contenu numérique offert avec la précommande :

Armure neige ressuscitée pour Kratos

Tunique neige ressuscitée pour Atreus

L’ouverture des précommandes pour toutes les versions de God of War Ragnarök se fera dès le 15 Juillet 2022 à 10h. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sony et Santa Monica ont mis le paquet sur les contenus physiques de ces éditions. La déception est d’autant plus grande quand on remarque l’absence d’une version physique du jeu, censée accompagner un steelbook qui lui est bien de la partie. De quoi faire certainement repasser à la caisse certains joueurs frustrés par le sentiment de collector en kit que cette absence pourrait leur procurer.

En ce qui concerne le jeu, Sony n’en a pas montré beaucoup plus, avec un simple teaser et une vidéo de déballage de l’édition Jötnar en compagnie de Ryan Hurst, qui joue Thor dans le titre. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 9 Novembre 2022 afin d’assister à la fin du monde en compagnie de Kratos et Atreus.