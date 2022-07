Collectors de jeux vidéo – Notre sélection de l’été 2022

Nous y sommes. Deux mois de vacances pour nos chères têtes blondes, et quelques congés bien mérités pour nous autres adulescents. Entre deux sorties estivales, nous pouvons enfin nous adonner plus encore à notre passion vidéoludique dévorante et tenter, tant bien que mal, de rattraper notre backlog. Sur ce point, nous pouvons être rassurés car l’été n’est pas vraiment synonyme d’opulence en termes de sorties de jeux vidéo, et cela s’applique bien évidemment aussi aux éditions collectors.

Néanmoins, pour ces deux mois de bel ensoleillement, espérons-le, nous vous avons dégoté quelques coffrets collectors pas piqués des hannetons, dont certains pourraient même vous mettre des étoiles dans les yeux. À moins que vous ne préfériez dès à présent commencer à mettre quelques précieux deniers de coté pour une fin d’année qui s’annonce explosive pour nos comptes en banque.

Pocky & Rocky Reshrined Collector’s Edition (juillet, 70 €)

Le mois de juin était placé sous le signe du rétro, et bien ce mois de juillet démarre sous les mêmes auspices. Pocky & Rocky est en effet une licence née au début des années 90 qui vient de retrouver une nouvelle jeunesse sur Switch et PS4. Dans ce shoot’em up pédestre, nous sommes amenés à contrôler l’un des cinq personnages disponibles pour tirer sur tout ce qui bouge dans différents niveaux inspirés du folklore japonais. Mignon comme tout et bigrement efficace, Pocky & Rocky Reshrined a en plus le bon goût de nous être proposé dans une édition collector incluant notamment l’OST, des cartes postales, un diorama en acrylique, des pièces de collection et divers autres goodies. À noter qu’une version avec en prime une peluche de Rocky de 27cm est également en vente pour 30 € supplémentaires. – StrictlyLimitedGames

Yuppie Psycho Édition Collector (29 juillet, 70 €)

Déjà auteur du très bon The Count Lucanor, le studio Baroque Decay a récidivé en 2019 avec Yuppie Psycho, un autre jeu d’aventure 2D mâtiné d’horreur. Grâce entre autres à son aventure rythmée et sa direction artistique singulière, le titre a connu un joli succès et s’est forgé une belle communauté de fan. Ce n’est donc pas si surprenant de voir une édition physique, et même un collector, arriver chez nos marchands habituels. Pour cette édition limitée, nous aurons droit en plus du jeu sur Switch ou PS4 à la bande son sur deux disque, un diorama en acrylique, un masque, un carnet, un pin’s Mr. Devil et une planche de stickers. – Amazon, Leclerc, Micromania…

Xenoblade Chronicles 3 Édition Collector (29 juillet, environ 90 €)

Il s’agit là de la plus grosse sortie de l’été, et de l’édition collector qui sera sans doute la plus compliquée à se procurer cette année. Pour le dernier né de Monolith Software, les inédits s’enchaînent. En effet, initialement prévu pour sortir au début du mois de septembre, Nintendo a décidé d’avancer la date de sortie du RPG pour la caler finalement au 29 juillet, probablement pour laisser le champ libre à Splatoon 3 à la rentrée. Voilà une situation déjà pas banale, mais en plus, l’habituel coffret collector de la série sera cette fois uniquement distribué sur le site officiel de Nintendo.

Les précommandes devraient être ouvertes à la fin du mois de juillet, sans plus de précision pour le moment, mais il est possible de s’inscrire sur le site du constructeur afin d’être informé de la mise en disponibilité de l’article. Attention toutefois, si la version simple devrait bien être expédiée pour la sortie du jeu, le coffret contenant le Steelbook et l’Artbook sera lui envoyé durant le mois d’octobre. Quand Nintendo innove, ils ne le font pas à moitié… – MyNintendoStore

Réplique en résine du pistolet de Bayonetta (31 juillet, environ 500 €)

Vous aussi vous attendez impatiemment qu’enfin Nintendo ou Platinum Games dévoilent la date de sortie de Bayonetta 3 ? Pour les fans les plus fortunés, First for Figures à pensé à vous avec cette réplique en résine taille réelle du pistolet de notre sorcière préférée. « Ces bébés sont spéciaux, construits à partir d’un alliage pour lequel le diable lui-même tuerait. Ne les cassez pas, car ils sont uniques en leur genre. » Le forgeron Rodin annonce la couleur et nous autres simples humains pouvons à présent fièrement arborer l’un des quatre modèles proposé (voire même les quatre si vous avez 2 000 $ à dépenser). Ou alors on attendra patiemment un éventuel collector à Bayonetta 3. – First4Figures

Blade Runner: Enhanced Ultimate Edition (7 août, 175 $)

Présenté lors du Summer Game Fest pendant la conférence de Limited Run Games, Blade Runner reviens dans une version remise au goût du jour sobrement intitulée Enhanced. Ce point’n click majeur des années 90 est bien sûr tiré du film de Ridley Scott lui-même inspiré du livre « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick. La chasse des Réplicants rebelles par Ray McCoy en 4K et 60 FPS est déjà disponible sur les différents stores numériques, mais il est aussi possible d’acquérir une édition dite Ultimate sur Switch ou PS4. En plus du jeu, ce coffret inclus une réplique de Blaster à l’échelle 1:1, un badge de Réplicant, un Steelbook, des pin’s lenticulaires et plusieurs autres joyeusetés. Une édition collector, moins fournie, et une version simple sont également disponibles à la commande pour respectivement 90 $ et 30 $- LimitedRunGames

Saints Row Notorious Edition (23 août, 100 €)

Dire que l’annonce de ce reboot de la saga Saints Row n’a pas soulevé les foules est un euphémisme. Avec son aspect cartoonesque inspiré de l’esthétique Fortnite et une orientation que se veut « d’jeuns » tout en essayant péniblement de titiller une quelconque fibre nostalgique aux anciens ayant connu la génèse de ce GTA-like WTF dès 2006, ce nouveau Saints Row a réussi à déplaire à tout le monde. C’est d’ailleurs probablement face à l’inintérêt général que Deep Silver à choisi de s’accorder quelques mois de développement supplémentaires. C’est donc, si rien de change, le 23 août que sortiront le jeu et son collector sur PC et les consoles PlayStation et Xbox. Cette édition Notorious contiendra le disque de jeu dans un Steelbook exclusif, le Pass d’extension, un mini Artbook et divers autres goodies physiques et numériques. Il n’y a à priori pas de grand risque de rupture dans l’immédiat mais vous pouvez d’ores et déjà le commander chez les marchands habituels. – Fnac, Amazon, Micromania…