Bayonetta 3 – La sorcière se montre enfin avec une bande-annonce d’enfer

Cela faisait tellement longtemps qu’on n’avait plus eu de nouvelles de Bayonetta 3 qu’on n’y croyait presque plus. Autant dire que la bande-annonce diffusée à la fin du Nintendo Direct du 24.09.2021 est arrivée comme Messi au PSG (ou comme le Messie dans une Église, ou comme mes scies dans une forêt, comme vous le sentez). Bien conscient que l’attente des fans était à deux doigts de les conduire la rupture nerveuse, Yoshiaki Koizumi, animateur de ce Nintendo Direct et l’une des principales têtes pensantes des séries The Legend of Zelda et Super Mario, a déclaré :

“Nous avons annoncé ce jeu en 2017, et nous vous remercions de votre patience. Ce jeu sera lancé l’année prochaine.”

Même Platinum Games, studio de développement de cette future exclusivité Nintendo Switch, en a rajouté une couche :

“Notre bien-aimée sorcière de l’Umbra est de retour ! Après ce qui semble être 500 ans, nous sommes fiers de présenter enfin la bande-annonce de Bayonetta 3, qui sortira sur Nintendo Switch en 2022.”

Our beloved Umbra Witch is back!

After what seems like 500 years, we're proud to finally show the trailer for Bayonetta 3, coming to Nintendo Switch in 2022!#Bayonetta3https://t.co/67gbBQ2Ehu — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) September 23, 2021

Et l’attente a enfin été récompensée, avec un trailer de gameplay qui montre une sorcière au top de sa forme, plus puissante et sulfureuse que jamais. Toutes les bases posées par les précédents épisodes semblent être bien là : festival de tatanes dans la face de gros démons vicieux visqueux, pouvoirs cosmiques phénoménaux (dans un minuscule mouchoir de poche – notre éternel respect à celles et ceux qui ont la référence), temps qui ralentit lors des esquives parfaites, et danses lascives pour invoquer des monstres tout droit sortis du 7ème cercle des Enfers.

Le principal ajout de Bayonetta 3, ou du moins la première nouveauté présentée par l’entremise de ce trailer, est la capacité nommée Demon Masquerade, qui permettra à la sorcière de prendre le contrôle des démons qu’elle invoque, pour se la jouer combat de Kaijus contre les monstres adverses. On remarque également que Bayonetta refait son petit numéro de Madame Butterfly, avec un tout nouveau design, mais on se spoilera rien sur cette entité pour les nouveaux venus.

À votre avis, à qui est la silhouette que l’on aperçoit à la fin du trailer ? Que pensez-vous de la nouvelle coupe de cheveux de Bayonetta ? À quand un crossover avec Devil May Cry ? (Laissez-nous rêver !) Tant de questions, et si peu de réponses. Pour avoir un début d’éclaircissement, il faudra patienter car Bayonetta 3 est attendu pour le courant de l’année 2022.