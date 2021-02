Ghosts ‘n Goblins Resurrection explique ses niveaux de difficulté

Les vieux routards du gaming le savent, Ghosts ‘n Goblins est dur, très dur… Loin même d’être bienveillant avec ses joueurs. Ceux qui l’ont franchi se souviennent : sa difficulté, ses boss implacables, la cruauté de ces monstres apparus de nulle part pour briser nos armures et power-ups avant de disparaitre et, pire encore, de cette fin qui vous annonce alors que vous croyez avoir complété le jeu, que le vrai dénouement ne vous est offert qu’une fois le jeu fini avec la difficulté au-dessus… Eh bien d’après un de ses créateurs, Ghosts ‘n Goblins Resurrection poursuivra la tradition.

Ce créateur, c’est Peter Fabiano, producteur chez Capcom et qui a notamment travaillé sur Devil May Cry 5 et Resident Evil Village (au même poste d’ailleurs). C’est dans un vlog (que vous pouvez visionner plus bas) que le bonhomme nous détaille ce qu’il entend par “difficulté”, un point crucial pour cette série qui revoit le jour à une époque où les jeux sont bien plus cléments. Alors, dans les faits, où la différence se situe-t-elle ?

Eh bien, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, la différence est dans le choix. Ghosts ‘n Goblins Resurrection proposera 4 niveaux de difficulté différents afin d’offrir à quiconque un challenge aussi épicé que souhaite.

Ces différents paliers auront un impact sur le nombre de coups à prendre avant de finir en caleçon mais aussi sur la fréquence d’apparition d’ennemis. Ainsi, dans les niveaux de difficulté “Page” et “Valet” (en traduisant depuis l’anglais, hein), le jeu sera accessible (voire très accessible) alors qu’avec les niveaux “Chevalier” et “Légende”, il serait préférable que vous soyez fan de cuisine épicée (et moins de ragequit).

Pour découvrir ce Ghosts ‘n Goblins Resurrection, il ne vous reste qu’à attendre le 25 février, date à laquelle le jeu sort, en exclusivité, sur Nintendo Switch. Maintenant, nous vous laissons avec le vlog.