Ghost ‘n Goblins Resurrection – Arthur plus qu’à poil pour 10 minutes de live

Depuis quelques temps, nous savons que le preu chevalier Arthur va renfiler son armure le temps d’un nouvel épisode. Probablement poussé par des jeux indépendant comme Volgarr the Viking et Battle Princess Madelyn, Capcom a forcé son héros à sortir de sa retraite pour repartir au secours de Prin-Prin (ouais, c’est le nom de la princesse) dans Ghost ‘n Goblins Resurrection, un titre empreint de classicisme au point de proposer une copie largement inspirée par les livres de contes pour illustrer l’action. Et devant les joueurs dubitatifs qui se demandent s’il s’agit d’un remake, d’un reboot ou d’autre chose, Capcom répond avec un vidéo live de 10 minutes.

Naturellement, c’est la branche japonaise de l’éditeur qui nous offre ces éléments de gameplay. On y découvre près de 10 minutes de jeu commentée lors desquelles il nous est permis de découvrir un jeu assez fidèle aux épisodes originaux tout en s’en démarquant sur de nombreux aspects. Ainsi, et comme le confirmait déjà le premier trailer (diffusé lors du dernier Nintendo Direct), notre brave sigisbée progresse toujours aussi lentement dans des décors saturés en monstres et pièges mais dans des niveaux bien plus dynamiques, ne manquant pas de ressources pour exhiber le noble héros.

Donc, au côté des zombies, corbeaux et autres monstres, ce Ghost ‘n Goblins Resurrection accueillera visiblement des monstres géants, des pièges plus élaborés et tirant parti des décors (tels le combat sur les pierres tombales en milieu de vidéo) mais également des points de sauvegarde et un arbre de compétence. Effectivement, il semblerait que ce nouvel épisode dissocie à présent les pouvoirs des armures et permettent à notre bon chevalier de se défendre avec la magie et ce, même en caleçon. On ajoutera également que l’armure protège notre bougre de deux coups au lieu d’un.

Ce qu’il faut retenir ? Il semblerait bien que ce nouveau volet soit inédit et que Capcom ait mis les bouchées doubles pour que jeunes joueurs et vieux routards puissent se prendre quelques baffes par-ci par-là. Ghost ‘n Goblins Resurrection sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 25 février 2021. Un dernier point cependant : il semblerait que le titre sera proposé au Japon pour environ 30/35€ et seulement en téléchargement. On verra si ça sera le cas chez nous aussi.