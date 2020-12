Ghosts ’n Goblins – Qui est Arthur, le chevalier toujours en slip ?

Vous jouez avec tous les jours, dans toutes vos parties. Ils sont vos avatars, vous les choisissez parce qu’ils vous ressemblent, parce qu’ils sont charismatiques ou tout simplement, vous laissez le hasard décider pour vous. Mais les connaissez-vous réellement ?

Avec l’annonce de la sortie d’un nouveau Ghosts ’n Goblins sur Switch pour le premier trimestre 2021, Capcom frappe fort sur la fibre nostalgique et permet de répondre à une question que tout le monde s’est posée au moins une fois dans sa vie : non les chevaliers ne sont pas nus sous leur armure, Arthur en est la preuve vivante. Mais une autre question se pose : qui est Arthur ?

Ici, rien à voir avec les chevaliers de la table ronde ou la dame du Lac, il ne s’agit pas de la même légende. Et nous n’allons pas parler uniquement de notre héros, nous allons aussi vous faire un rapide historique de Ghosts ’n Goblins.

Arthur est le protagoniste de la série des Ghosts ’n Goblins. Brave et courageux chevalier, il part dans le royaume des enfers afin de sauver la princesse Guinevere, le nom de la princesse étant très similaire à celui de la fille d’un autre roi, mais on vous l’assure, il ne s’agit pas de la même personne. D’ailleurs, son nom en anglais est la princesse Prin Prin (on sonne à la porte), donc rien à voir.

La princesse est, dans chaque épisode, capturée par le diable ou une de ses représentations. En effet, ce dernier porte un nom diffèrent à chaque fois, tantôt Satan, tantôt Azazel ou encore Lucifer ou bien Samaël et, pour terminer, Hades, le dieu de la mort, mais au final, il s’agit toujours du gardien des enfers.

La première apparition d’Arthur est dans le jeu Ghosts ‘n Goblins remonte à 1985. Développé et édité par Capcom, le titre voit le succès au rendez-vous et il y aura plusieurs suites à la série principales telles que Ghouls ‘n Ghosts, toujours avec notre héros à la recherche de sa princesse, mais aussi des spin-off comme les Gargoyle’s Quest.

Mais Arthur ne s’arrête pas là, puisqu’il fait quelques apparitions dans d’autre jeux estampillés Capcom, et en effet, habillé de son armure flambant neuve, il se retrouve propulsé dans le jeu de versus fighting Marvel VS Capcom 3, et il dépote.

Arthur, malgré son apparence de vieil homme, est en réalité un jeune chevalier courageux d’une trentaine d’années avec une barbe. Il porte une armure complète qu’il perd intégralement quand il se fait toucher par un ennemi et se retrouve en short, et perd… la vie (et non pas le short) s’il est touché une seconde fois, à moins bien sûr d’avoir pu récupérer une armure entre-temps. Son artillerie est constituée principalement d’armes qu’il peut jeter comme sa lance, qui est son arme fétiche, des couteaux, des haches ou encore des torches, et seule l’épée ne peut être lancée.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Arthur, et avec l’arrivée du prochain Ghosts ‘n Goblins sur Switch, nous pouvons peut-être espérer le voir débarquer un jour en tant que personnage jouable dans Super Smash Bros. avec toute une panoplie d’attaques à distance. Mais en attendant, allons sauver la princesse Guinevere, et sachez que si vous commencez l’aventure originale, Ghosts ‘n Goblins est considéré comme étant un jeu d’une extrême difficulté, alors bon courage.