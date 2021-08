[Gamescom 2021] Jurassic World Evolution 2 – Le Park ouvre cet automne

“J’ai dépensé sans compter”. Que celui ou celle qui n’a jamais entendu cette phrase lève la main. En bon connaisseur de la franchise et amoureux des dinosaures, il est difficile de ne pas se souvenir de l’exaltation que nous procurait la simple vision d’un tyrannosaurus rex, d’un vélociraptor ou encore d’un diplodocus. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un jeu de gestion avait fait son apparition en novembre 2020, dont Jurassic World Evolution 2, son grand frère, prend la relève.

Un certain nombre de modes seront disponibles, ce qui vous permettra d’expérimenter de diverses manières la gestion de votre parc.

Le mode campagne vous emmènera directement après les événements de Jurassic World: Fallen Kingdom. Vous devrez faire en sorte de protéger les dinosaures qui se sont échappés.

Le mode bac à sable vous permettra de créer votre propre parc de façon totalement libre.

Le mode Défi, quant à lui, vous obligera à gérer d’une main de maître votre établissement. Vous devrez soigner vos protégés tout en rentrant dans vos frais pour que votre parc ne fasse pas faillite.

Le mode Théorie du Chaos (qui ne peut que vous rappeler Mr Golblum) vous permettra de revivre certains passages des films et ceux-ci pourront d’ailleurs être modifiés.

Impossible de ne pas parler des dinosaures qui accompagneront votre aventure. On dénombre 75 espèces différentes. Marins ou volants, tous seront au rendez vous. La cohabitation ne sera pas pour autant simple puisque l’instinct animal étant le plus fort, ceux-ci tenteront d’asseoir leur domination et se battront également entre eux.

Mais venons-en à ce qui nous intéresse le plus. Quand pourrons-nous poser nos mains sur Jurassic World Evolution 2 ? Le jeu sera disponible le 9 novembre 2021 au prix de 59,99 euros pour l’édition standard et 69,99 euros pour l’édition digital deluxe. Cette dernière comprendra des skins pour les véhicules ainsi que des panneaux pour décorer votre parc. Voici les quelques informations dont nous disposons sur la suite des événements. Sachez que le jeu peut déjà être précommandé et n’hésitez pas à nous dire si votre affect pour les dinosaures vous poussera à passer à la caisse.