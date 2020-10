Games With Gold en Octobre – Sous le signe de l’horreur

Les jeux Games With Gold pour les abonnés au service de jeux en ligne Xbox ont été révélés, et, bon, on n’est pas super enthousiaste. Il faut dire qu’avec le tournant qu’a pris le Game Pass, on n’est plus très sûr de la pertinence de cette offre proposant de télécharger quatre jeux mensuellement, dont deux de la génération précédente (voire de celle d’avant).

Toujours est-il que pour le moment, on continue à obtenir des Games With Gold, et malgré un Game Pass construisant un backlog qui nécessiterait deux ou trois nouvelles périodes de confinement pour qu’on puisse en faire le tour, on n’est pas contre l’idée d’obtenir encore de nouveaux jeux. Voici donc le programme du mois d’octobre, placé sous le signe d’Halloween.

Le premier jeu qui sera téléchargeable durant tout le mois d’octobre s’intitule Slayaway Camp: Butcher’s Cut, et n’est rien de plus qu’un jeu mobile… Jeu de stratégie qui met le joueur aux commandes du grand méchant d’un slasher, il s’agit d’un jeu en voxels rappelant la d.a. de Minecraft, plein d’humour et de références au cinéma d’horreur, mais au gameplay déjà vu mille fois (un Sokoban-like) et à l’ambition somme toute réduite, surtout sur une console de salon.

Le deuxième jeu, Maid of Sker, est bien plus intéressant. Survival horror à la première personne, le titre est signé des développeurs des thrillers interactifs en FMV Late Shift et The Complex. Pas des hits énormes, mais des réussites honorables dans leur genre. Dans la droite lignée de ces deux titres, Maid of Sker vaudra surtout pour son scénario, inspiré d’une histoire vraie, du folklore anglais et de la littérature victorienne (The Maid of Sker est le titre d’un livre de R.D. Blackmore). Le jeu sera disponible du 16 octobre au 15 novembre.

Pour les jeux un peu plus rétro, la première quinzaine d’octobre, c’est Sphinx and the Cursed Mummy qui sera téléchargeable. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure en 3D issu de la ludothèque de la première Xbox. Puis, dernier de ces Games With Gold pour le mois d’octobre, Costume Quest (qu’on ne présente plus) sera téléchargeable du 16 octobre jusqu’à la fin du mois.

On reconnaîtra que c’est un peu faible face aux annonces de l’arrivée de DOOM Eternal ou des jeu EA Play sur le Game Pass…