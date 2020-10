PlayStation Plus – Des bolides et des vampires pour le mois d’octobre

Fin de mois oblige, PlayStation vient de révéler son duo de jeux offerts issus de son programme PlayStation Plus pour le mois d’octobre 2020. Inutile de tourner autour du pot (et vous les connaissez d’avance à la vue de l’image du haut), il s’agit de Need for Speed Payback et de Vampyr, deux titres à l’ambiance bien différente pour ne pas dire opposée.

On remarquera au passage que PlayStation a revu le design visuel de son service en préparation de sa PS5 et de sa nouveauté plus que bienvenue : le PlayStation Plus Collection. D’ici quelques semaines, les abonnés auront accès à une sélection gratuite de jeux PS4, sans débourser un centime supplémentaire. On vous renvoie vers l’article qui suit pour plus d’informations, mais revenons à nos deux jeux du jour.

Need for Speed Payback vous place aux commandes des bolides les plus rapides. Malgré son ambitieux scénario, le titre n’avait pas su convaincre à sa sortie, la faute à un manque d’originalité et d’identité. En reste un jeu qui ravira à coup sûr les amateurs du genre et de sensations fortes. Et puis, c’est gratuit, donc on ne va pas faire la fine bouche sur ce coup…

Deuxième jeu, autre ambiance avec Vampyr signé Dontnod. Belle surprise que ce Vampyr qui souligne parfaitement les talents du studio français en matière d’écriture. Le titre brille par son univers sombrement réaliste et les prises de décision parfois difficiles que le joueur sera amené à prendre.

Bref, un grand jeu à faire, et à écouter tant la bande-son composée par Olivier Derivière est une réussite. Oui, on ne tarit pas d’éloges sur ce titre.

On récapitule le tout. Need for Speed Payback et Vampyr sont les deux jeux offerts du PlayStation Plus pour octobre 2020. Ces titres seront disponibles gratuitement du 6 octobre au 2 novembre. Ils remplaceront Street Fighter V et PUBG. D’ailleurs, il vous reste quelques jours pour les télécharger, ne tardez pas ! Et jouez à Vampyr !