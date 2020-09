PlayStation Store – Une nouvelle vague de promotions peu réjouissante

Une fois n’est pas coutume, le Playstation Store lance une nouvelle opération commerciale intitulée “Jeux d’une génération”. Une sélection de jeux PS4 passent donc en promotion pour une durée limitée. On ne va pas se mentir, c’est assez décevant dans l’ensemble. On s’attendait à beaucoup mieux étant donné le nom de cette vague de soldes.

Passée cette déception, il reste des bonnes affaires à faire, des jeux bradés à saisir d’urgence si vous ne les avez pas fait. Et comme on est plutôt sympathique (enfin, ça dépend des jours), on vous dresse notre sélection des cinq jeux les plus intéressants issus de la liste. Alors, suivez le guide ! Si vous souhaitez accéder à la liste complète de ces promotions PS4, ça se passe sur le site officiel de PlayStation.

On va commencer par le porte-étendard de l’opération : Ghost of Tsushima qui passe à 55,29€ (version numérique simple), un bon deal pour un jeu récent et une excellente manière de dire au revoir à la PlayStation 4. Si l’idée de jouer les samouraïs en pleine nature vous séduit, alors on ne peut que vous conseiller de sauter le pas, une valeur sûre comme l’atteste notre test (vous l’avez ?).

Autre jeu soldé, autre ambiance, Star Wars Jedi: Fallen Order est affiché à 34,99€, une belle occasion d’incarner le jedi qui sommeille en vous.

Souvent (pour ne pas dire toujours) inscrit aux abonnés des promotions mais néanmoins incontournable, The Witcher 3: Wild Hunt est à 8,99€. Bon, si vous ne l’avez pas encore fait, on va dire “sérieux ?” puis ensuite “foncez !”. Il vous reste quelques jours avant la sortie de CyberPunk 2077, la prochaine grosse production de CD Projekt.

Amateur de cuir noir et d’outils métalliques, Batman: Collection Arkham passe sous la barre des 20€, l’occasion rêvée de faire (ou de refaire) les premières aventures du chevalier noir. Les titres n’ont pas pris une seule ride grâce à son ambiance fidèle et son gameplay nerveux.

On enchaîne notre sélection avec L’Ombre de la Guerre Definitive Edition à 24,99€. Comme son nom l’indique, cette version inclut l’ensemble des contenu additionnels du jeu. Prêt à batailler en territoire Mordor ?

Pour terminer, on vous met en vrac les jeux PS4 issus de la vague de promotion qui méritent le coup d’oeil : A Way Out, Dying Light, Overwatch, Far Cry 5, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Borderlands 3 et Dragon Ball FighterZ, il y en a pour tous les goûts !

De bien belles promotions au final sur le PlayStation Store, mais de là à les qualifier de jeux d’une génération…

Dernière chose, la liste risque de s’actualiser d’ici quelques jours avec de nouveaux titres, on reste évidement en alerte et on actualisera notre sélection si nécessaire. L’opération Jeux d’une génération du PlayStation Store s’arrêtera le 15 octobre.