Funland – le néo-rétro de la presse jeux vidéo

Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau média voit le jour dans le paysage très saturé de la critique jeu vidéo, alors on accueilli avec beaucoup de plaisir l’arrivée de Funland, un nouveau magazine consacré à notre loisir préféré. Funland est une création de Zack Kotzer, contributeur régulier sur le jeu vidéo pour Vice Magazine, passionné de flipper, qui écrit aussi sur la weed pour le site dédié Herb.co. Si tout cela n’a pas réussi à vous le rendre d’emblée sympathique…!

Funland prend le pari d’avoir un regard pointu sur le jeu vidéo, le tout dans une forme délicieusement rétro. Le magazine se veut en effet à l’image des grandes heures de la presse JV, Tilt, Joystick ou Console Plus chez nous. Une époque que les moins de vingt ans bla-bla-bla, où les captures d’écrans étaient en fait des vraies photos des télés ! Les créateurs du magazine le présentent ainsi :

“Le design ludique et le sens de la découverte qu’on trouvait dans des magazines comme EGM, Nintendo Power et Famitsu vous manque ? Vous voulez vous plonger à nouveau dans des pages pleines de previews, articles et même de l’art à propos des trucs les plus fous que le jeu vidéo a à proposer ? Alors, Bienvenue à FUNLAND.”

Le magazine est 100% numérique, contient une grosse quarantaine de pages sans aucune (vraie) publicité et est construit autour d’articles de fond qu’on ne lit pas ailleurs : une interview de Derek Yu, créateur de Spelunky, un entretien avec la créatrice Christine Love, autrice entre-autres de Digital: A Love Story, à propos de son prochain titre, ou encore un article sur Cyberpunk 2077 qui prend complètement le contrepied de tout ce qu’on a pu lire sur le jeu jusqu’ici, et qui tente de nous montrer en quoi le jeu en lui-même est un anachronisme. Le tout richement ornés d’illustrations originales, et maquetté avec l’amour des mags de la fin des années 80, début 90 !

Funland est dispo sur itch.io contre 8,50$ (un peu moins de 7,50€). Attention, le magazine est évidemment entièrement dans la langue des Spice Girls, soit une excellente occasion de bosser votre anglais !