L’encyclopédie Final Fantasy reçoit son dernier volume chez Mana Books

Les éditions Mana Books nous habituent depuis longtemps à des ouvrages de grande qualité en ce qui concerne les licences de jeux vidéo, on pense notamment à l’artbook de Persona 5, un bijoux dans son format et d’autant plus pour son prix. Il y a maintenant 5 ans, Mana Books avait entrepris de publier une encyclopédie en 3 volumes sur la licence Final Fantasy, regroupant à chaque fois les jeux par ère. Final Fantasy : Encyclopédie Officielle Memorial Ultimania Vol. 1 revenait donc sur le trio VII, VIII et IX. le Vol.2 s’était attaqué aux épisodes X à XIV, et aujourd’hui, avec le Vol.3, vous allez pouvoir découvrir les coulisses des six premiers titres de la série.

Bien souvent ce genre d’ouvrages sont réservés à un public anglophone, on pense par exemple à la grande encyclopédie de Final Fantasy XIV uniquement disponible en anglais, et c’est donc assez rare de pouvoir découvrir des ouvrages pareils dans la langue de Molière. Comme quoi, nous sommes nous aussi parfois bien gâté en France, et vous y retrouverez donc une foultitude d’informations, allant de travaux préparatoires à de somptueux artworks, en passant par des anecdotes et autres informations inédites.

Final Fantasy : Encyclopédie Officielle Memorial Ultimania Vol.3 sortira donc dans le commerce le 1er juillet 2021, près de 3 ans après le dernier ouvrage, et viendra donc clôturer cette magnifique collection en 3 tomes. Il vous faudra compter 39,99 euros pour vous le procurer, et avec ce dernier tome, sera offert un superbe fourreau transparent, vous permettant de regrouper les 3 ouvrages afin de les exposer fièrement dans votre bibliothèque.

Enfin, nous nous quitterons avec une citation du personnage de Terra, issu de l’un des Final Fantasy les plus appréciés de la série, à savoir le sixième opus :