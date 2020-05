Assassin’s Creed – Un manga pour juin chez Mana Books

La licence Assassin’s Creed d’Ubisoft a monopolisé l’actualité du jeu vidéo ces deux derniers jours avec l’annonce très attendue du prochain épisode de la saga. Assassin’s Creed Valhalla nous plongera donc dans un univers viking qui s’annonce d’ores et déjà grandiose et captivant, comme le prouve le magnifique trailer cinématique sorti hier.

Les premières informations distillées par l’éditeur, et développeur d’ailleurs, vont aussi dans ce sens, et lorsque l’on sait que le jeu est dirigé par les personnes qui ont pondu les épisodes Black Flag et Origins, deux des meilleurs épisodes de la saga, nos doutes concernant ce dernier s’envolent bien vite. Reste que l’actualité du jour ne concerne pas le jeu vidéo, ou pas complètement, mais bien un autre support, le manga.

Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun s’annonce pour juin chez Mana Books, la Chine à l’honneur.

La Chine et Assassin’s Creed, ce n’est pas non plus une histoire d’amour, mais cela fonctionne, comme l’a prouvé le spin-off Assassin’s Creed Chronicles: China. On y suivait une jeune assassine formée par Ezio Auditore du nom de Shao Jun regagnant sa Chine natale pour se venger du groupe Templier des Huit Tigres qui a anéanti son clan. Et vous savez quoi ? C’est exactement ce qu’illustre le manga Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun à paraître le 11 juin prochain chez Mana Books. D’ailleurs, voici un petit résumé du pitch de cette œuvre mise en image par Minoji Kurata :

En 1526, la dynastie Ming règne depuis près de 200 ans, et la Chine jusque-là prospère sombre dans le chaos. Zhang Yong, chef des Huit Tigres, un groupe de Templiers, en profite pour faire éliminer tous ceux qui pourraient se dresser entre lui et le pouvoir. Pour échapper à une mort certaine, Shao Jun – la dernière Assassin de la Confrérie chinoise – a fui en Europe auprès d’un mystérieux mentor italien. De retour dans son pays, elle est déterminée à prendre sa revanche contre ceux qui ont massacré son clan…

Il s’agit là d’un premier tome et d’autres seront forcément à suivre, nous vous tiendrons bien évidement au courant de leurs sorties françaises et ne manquerons pas de vous reparler de ce premier jet d’Assassin’s Creed : Blade of Shao Jun prochainement.