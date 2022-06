Fortnite Impact – Une nouvelle transformation ?

Il semble impossible de ne pas connaître Fortnite aujourd’hui,. Le Battle Royale, lancé en fin d’année 2017, a révolutionné le monde du jeu vidéo et de la pop culture en l’espace de quelques années à peine. Précurseur dans de nombreux domaines, la licence n’hésite pas à prendre des risques et à se réinventer très régulièrement.

Tantôt détesté, tantôt encensé, le jeu reste droit dans ses bottes et, s’il met tout le monde d’accord sur un point, c’est bel et bien les évènements de fin de saison. Le prochain mettra un terme au chapitre trois de la saison deux, et sans doute à l’affrontement entre la rébellion et les forces de l’IO qui dure depuis déjà plusieurs mois.

Pour participer à l’impact il faudra être présent le samedi 4 juin à 22 h. La file d’attente sera comme d’habitude ouverte trente minutes avant le début de l’évènement et on vous conseille d’être à l’heure si vous espérez être de la partie et connaître le destin de l’île en avant première. D’autant plus que par la même occasion, vous pourrez débloque une nouvelle musique ainsi qu’un écran de chargement exclusif à l’événement.

Pour les plus complétistes d’entre vous, gardez un œil sur la boutique et sur le club de Fortnite. Les tenues de l’équipe « armement du mécha » seront bientôt disponibles et vous permettront sans aucun doute d’attirer tous les regards et de voler la vedette lors de l’impact.

En attendant la fin de la saison, il vous reste quelques jours pour dépenser tous vos lingots d’or et trouver les omnipuces manquantes afin de compléter toutes les variantes de l’épée omni. En ce qui concerne les étoiles du passe de combat non utilisées, elles seront automatiquement échangées contre les récompenses les plus accessibles.

On se donne rendez-vous donc pour l’impact le 4 juin pour découvrir le passe de combat de la nouvelle saison ainsi que, après l’habituelle courte maintenance de fin de cycle, les changements provoqués par l’événement sur la carte.