Genshin Impact – Récapitulatif du live de présentation de la version 2.7

Après trois semaines de pause, Genshin Impact reprend sa course effrénée. La version 2.7 a été dévoilée dans un live le 20 mai, pour une mise à jour prévue le 31 mai. Un retard un peu long, mais compréhensible au vu de la situation sanitaire dans la ville de Shanghai, où les développeurs s’étaient retrouvés à travailler depuis chez eux. Nous en avions profité pour remarquer qu’il avait été bienvenu qu’Hoyoverse se refuse à donner une date de sortie à l’annonce du report, à contre-courant de la logique de crunch. Cette fois, ce sont les doubleurs Zach Aguilar (Aether), Laura Post (Yelan) et Max Mittelman (Arataki Itto) qui se plient à l’exercice d’introduire toutes les nouveautés de la future mise à jour, riche en contenus.

Si le personnage de Yelan a été d’abord fortement comparé à Childe (deux archers hydro 5 étoiles), c’est plus de Xingqiu qu’elle se rapproche. Son kit maintenant révélé et expliqué la présente bien comme une sub-DPS avec une très bonne application hydro – un must-have pour qui voudrait remplacer l’héritier du style Guhua, ou se frotter aux abysses avec deux teams nécessitant une bonne application élémentaire.

Kuki Shinobu, quant à elle, reste dans la veine des 4 étoiles provenant d’Inazuma. La sous-chef du gang Arataki (enfin, le garde-fou d’Itto) est à la fois capable de soigner et d’infliger des dégâts. Si elle est satisfaisante pour tout ce qui relève des quêtes d’histoire et journalières, avec un concept novateur et un design charismatique, on peut craindre qu’elle ne soit un peu limitée pour ce qui retourne du contenu de fin de jeu.

Les bannières de la mise à jour s’organiseront de la manière suivante : Yelan et Xiao se partageront la première moitié de la mise à jour, pour être remplacés par Itto et Kuki dans la seconde moitié. Pour ce qui est des bannières d’armes, comme d’habitude, peu de choses ont été révélées, si ce n’est que le nouvel arc « Aqua Simulacra » aura sa propre bannière. Cependant, il est très probable que les armes signatures « Lance de Jade Ailée » pour Xiao et « Brise-pierre de Corne Rouge » pour Itto fassent leur retour.

Enfin, ce ne sont pas moins de quatre événements qui vont rythmer cette mise à jour. Le premier, Perilous Trail, Realm of Guile and War, est un événement de bataille, où le joueur devra prendre part à des combats au sein de quatre donjons, mais attention, il faudra bien savoir gérer ses équipes et les buffs proposés. À la clé de cet événement se trouve l’arc 4 étoiles Fading Twilight.

A Muddy Bizarre Adventure demandera aux joueurs de remplir différents objectifs dans le gouffre, similaires à des quêtes quotidiennes (on parle de battre du brutocollinus ou d’accompagner un ballon), tout en prenant soin de nettoyer une substance noirâtre semblable à de la boue.

The Almighty Arataki Great and Drumalong Festival signe le retour du mode jeu de rythme : après la harpe et la cithare, le Voyageur se met aux percussions ! Cette fois-ci, Hoyoverse profite encore une fois pleinement du génie de Yu-Peng Cheng, le compositeur principal derrière les OSTs de Genshin Impact, et concentre son jeu autour des thèmes apparaissant dans les trailers des personnages, un mode où il sera possible d’éditer ses propres rythmiques est également prévu. Il sera aussi possible de recalibrer le son par rapport à l’image, mesure bienvenue pour les joueurs dotés d’un équipement Bluetooth.

Le dernier, Core of the Apparatus, est un événement permettant de récupérer de nouvelles décorations pour notre théière, qui sera de nouveau pleinement opérationnelle (eh oui, adieu les 5000 pièces du royaume gratuites chaque semaine). Il est en effet question de construire des robots, qu’il sera possible de poser dans son jardin.

En dehors des grosses annonces, le jeu se dote d’un système de conseil pour le joueur : à l’entrée des donjons apparaîtra une petite note sur la meilleure stratégie à adopter, et sur les écrans des personnages, la meilleure manière de monter les aptitudes ainsi que les artefacts les plus utiles sera mise en avant. Reste à voir si ce seront des conseils réellement utiles, pour guider les joueurs dans leurs premiers donjons, ou si, comme Honkai, ils ne seront pas mis à jour, et risquent une obsolescence rapide à mesure que des nouveautés apparaîtront.

Enfin, sur une petite note mercantile, Zach, Laura et Max présentent les Funko Pops de Paimon, Aether et Lumine, déjà disponibles, et annoncent que des modèles pour Keqing, Diluc et le Brutocollinus sont à l’étude : c’est tout un monde, quand on sait que les nendoroids pour Lumine et Aether ne sont toujours pas sorties. Prévues pour juillet 2022, elles qui ont été annoncées il y a plus d’un an !

Une mise à jour qui peut donc paraître riche de prime abord, mais qui ne sort pas de l’ordinaire pour une version de Genshin Impact : on y retrouve un événement de combat, un événement de tâches, un événement permettant le retour d’un mini-jeu assez apprécié, et un événement pour la théière, ainsi que trois quêtes et deux personnages strictement nouveaux. Ce n’est pas autant que certaines mises à jour charnières comme celles du nouvel an chinois, mais ce n’est pas non plus une mise à jour spécialement vide.

Plus que de compenser ou de se forcer à proposer quelque chose pour garder les joueurs, Hoyoverse cherche surtout à garder des habitudes, qui n’ont pas été perdues sur les autres jeux du studio Honkai Impact 3rd et Tears of Themis malgré la situation sanitaire à Shanghai. La date de sortie de la mise à jour 2.8 est également annoncée pour le 13 juillet. Hoyoverse maintient le rythme soutenu depuis septembre 2020, avec des mises à jour de six semaines.