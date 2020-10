Flow Weaver – Le contrôle des dimensions à portée de mains

Depuis l’arrivée de la réalité virtuelle, de nouvelles mécaniques de gameplay nous sont offertes à travers de plus en plus d’expériences vidéoludiques. Nous avons également pu voir émerger des centres de jeux dédiés nommés Virtual Room un peu partout dans le monde, ces derniers nous permettent de vivre des aventures à plusieurs à travers des escape games, et c’est ce genre d’expérience que nous proposera Flow Weaver.

En effet, ce nouveau jeu VR des studios Stitch Media et Silverstring Media nous permettra de vivre ce genre d’aventure bien au chaud chez soi. Vous y incarnerez un sorcier enfermé dans une salle de laquelle il vous faudra vous évader (littéralement escape game). Pour ce faire, vous aurez la capacité de contrôler une forme de magie permettant de manipuler les dimensions.

Le principe du jeu sera de débloquer de nouveaux pouvoirs et ainsi de nouvelles dimensions pour y collecter des objets qu’il faudra utiliser à bon escient pour espérer vous échapper. Et si on regarde bien dans le trailer disponible plus bas, on peut y apercevoir deux petites scènes qui pourraient s’apparenter à des phases de combat.

Contrairement aux centres VR mentionnés, Flow Weaver sera jouable en solo. Cependant, la durée de vie du jeu sera un peu plus longue puisqu’il vous faudra environ trois heures pour parvenir à la fin du jeu.

De plus, il vous sera possible d’y jouer assis afin d’augmenter la durée des sessions de jeu et d’éviter au maximum la sensation de malaise que peut parfois provoquer le casque de réalité virtuelle.

Afin d’utiliser les différents pouvoirs disponibles, vous devrez effectuer des gestes grâce aux contrôleurs, ce qui devrait améliorer encore plus l’immersion et vous placer dans la peau d’un véritable sorcier. Il vous sera aussi possible de refaire plusieurs fois le jeu afin de découvrir tous les secrets des différentes dimensions, et ainsi débloquer les différentes fins disponibles.

Flow Weaver sera disponible en 2021 sur les casques Oculus Rift S, Oculus Quest et Oculus Quest 2. De plus, si vous possédez l’Oculus Quest, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour tester la version bêta et ainsi faire part de vos retours aux développeurs, le tout en anglais bien évidemment.