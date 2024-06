Final Fantasy Tactics – Le remaster bientôt révélé ?

C’est une rumeur qui prend l’allure d’une quasi-révélation : Square Enix serait, selon certaines sources, sur le développement d’un remaster de Final Fantasy Tactics. Une presque certitude si l’on se fie à l’implication d’un homme assez au courant de ce qui se trame dans l’industrie du jeu vidéo, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier.

Via un post Reddit, ce dernier a en effet affirmé l’existence d’un projet tournant autour du tactical-RPG de Square Enix. Un jeu qui était sorti initialement sur PS1, au Japon en 1997 et en Amérique du Nord un an plus tard. Quant à l’Europe, le titre n’a paru qu’en 2007 dans une version destinée (et augmentée d’entre autres de nouvelles cinématiques) à la console portable de Sony d’alors, la PSP, avant de s’inviter par la suite sur mobile.

Ainsi, c’est en réaction aux doutes émis vis-à-vis des supposées fuites d’un certain Midori que Schreier a pris la parole. Une courte intervention, qui aura le mérite d’être péremptoire. En une phrase, il a confirmé l’existence d’un tel développement. Production pour laquelle il existe quelques espoirs depuis un petit moment.

En effet, il y a maintenant trois années, une fuite chez Nvidia GeForce Now mettait en avant une liste de plusieurs titres à venir. Cependant, même si la fuite concernait des éléments avérés, on venait dans un même temps affirmer qu’il s’agissait d’un « simple répertoire test qui n’avait pas forcément de valeur révélatrice ». Néanmoins, des jeux aujourd’hui bel et bien confirmés y figuraient effectivement, à l’instar de la ressortie de Chrono Cross. En revanche, certains semblent pour le moment avoir un avenir plus ou moins flou tel le Final Fantasy IX Remake, qui n’est apparemment pas d’actualité pour Square Enix.

Toujours est-il que pour l’opus en question, Final Fantasy Tactics, le doute n’est plus vraiment permis et qu’un jour ou l’autre il rejoindra les différentes plateformes. Maintenant, il n’y aura qu’à attendre l’annonce officielle de son éditeur Square Enix. Quand est-ce que le joueur pourra remettre un pied dans le Royaume d’Ivalice, aux côtés du héros de l’aventure Ramza Beoulve, et revivre les intrigues politiques qui jalonnent le titre ? La réponse nous sera certainement donnée au prochain grand rendez-vous japonais qu’est le Tokyo Game Show.