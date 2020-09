Final Fantasy VI Remake annoncé prochainement ?

Final Fantasy est l’une des franchises ayant la plus longue histoire et le plus gros impact dans l’industrie du jeu vidéo, ce qui a permis à Square Enix de se développer pour devenir l’une des références absolues dans le secteur. C’est pourquoi la société a la portée et les ressources nécessaires pour travailler simultanément sur de nombreux projets différents, et après un Remake du VIIème épisode, il se pourrait bien que Final Fantasy VI Remake lui emboîte le pas.

Nous allons maintenant vous laisser avec le tweet qui a fait que la rumeur d’un Final Fantasy VI Remake a commencé à se répandre au niveau des réseaux sociaux :

What a curious flying vehicle in that new PS5 commercial 🤔 pic.twitter.com/yccWbdHHeX — Alex Donaldson (@APZonerunner) September 14, 2020

Ce curieux aéronef a été détecté par les joueurs parmi les nombreux qui apparaissent dans la dernière annonce PS5. Nous allons maintenant vous laisser avec un second tweet dans lequel un utilisateur a partagé l’un des principaux vaisseaux de Final Fantasy VI, qui a une esthétique légèrement différente :

For comparison purposes, here's Setzer's "Blackjack" from Final Fantasy 6. This one is a bit more like a "floating ship" than the Blackjack. More like a 18th century ship. pic.twitter.com/CZ2hl1NO9z — A Veil Over the Land (@TerraXCloud) September 15, 2020

Comme on peut le voir, bien que la base technique soit clairement la même, il existe des distinctions claires en termes de proportions et d’ornementation. Par conséquent, ceux qui ne croient pas à l’éventualité d’un Final Fantasy VI Remake – un projet plutôt improbable pour l’instant – pensent plutôt à un possible Final Fantasy XVI. D’ailleurs, vous avez pu voir il y a quelques temps dans nos colonnes un article traitant d’un probable épisode XVI, sur lequel on voit renvoie avec plaisir pour plus de détails.

Donc, ce qui nous semble clair dans tout cela, c’est qu’à notre humble avis Final Fantasy va nous laisser avec une grande annonce très prochainement, surtout que dans quelques semaines, quatre ans se seront déjà écoulés depuis la sortie de Final Fantasy XV. Dans tous les cas, nous croisons fortement nos doigts pour une annonce qui en ravirait certainement plus d’un !