FX officialise la série TV Far Cry et se trouve deux showrunners

Les adaptations de jeux vidéo, c’est compliqué. Beaucoup s’y sont essayés, beaucoup ont échoué. Récemment, les joueurs adeptes du petit et grand écran ont été plutôt gâtés avec les séries Fallout et Splinter Cell: Deathwatch ou encore le film d’animation Super Mario Bros. Aujourd’hui, la chaîne américaine FX s’adjoint les services de Noah Hawley et de Rob McElhenney et officialise une série adaptée de la licence phare d’Ubisoft : Far Cry.

Un souvenir douloureux

Le marché des adaptations d’aujourd’hui fait souvent appel à des créateurs reconnus comme Jonathan Nolan sur Fallout ou encore Derek Kolstad sur Splinter Cell. Mais il fut un temps où un réalisateur allemand régnait sur ce marché. Cet homme, c’était Uwe Boll. Pourquoi en parler aujourd’hui ? Pour la simple et bonne raison que l’une de ses piètres adaptations était une transposition de Far Cry pour le marché du direct-to-DVD.

Libre adaptation du premier Far Cry de Crytek et Ubisoft, le film de Boll mettait en scène Til Schweiger et le regretté Udo Kier sur une île du Pacifique. Schweiger incarnait Jack Carver aux prises avec de vilains super soldats devenus incontrôlables et créés par le docteur Krieger. Budget aux fraises, jeu d’acteur inexistant, scénario flirtant avec les séries Z d’antan, Far Cry était un nanar dans la pure tradition Uwe Boll. Pourtant, le premier opus de la saga aurait pu devenir une petite série B d’action sans prétention entre les mains d’un réalisateur un peu plus expert et il en est de même avec les opus suivants. Après presque 20 ans d’attente, Far Cry va donc revenir, mais sous forme télévisuelle.

Un choix de showrunners qui va diviser

Il n’y a pas si longtemps, le nom de Noah Hawley allait de soi. Créateur des excellentes séries Legion et Fargo, le réalisateur s’était attiré les bonnes faveurs des producteurs et des téléspectateurs. Mais en 2025, Hawley réalise une sortie de route spectaculaire avec Alien: Earth. La série mettant en scène les xénomorphes a déçu à plus d’un titre : trop de libertés prises avec l’univers Alien, incohérences, personnages et décisions stupides… Mais la création de Hawley a rencontré suffisamment de succès pour que la chaîne FX officialise une seconde saison, la même chaîne qui aujourd’hui officialise l’existence d’une série Far Cry.

Aux côtés de Noah Hawley, nous retrouvons Rob McElhenney ayant déjà officié sur Mythic Quest une excellente série nous dévoilant l’envers du décor de la production et de la création d’un jeu vidéo. À la barre, nous avons donc un duo de créateurs capables de donner vie avec une touche d’originalité à l’une des licences les plus lucratives de l’histoire du jeu vidéo. Far Cry a engrangé pas moins de 2 milliards de dollars depuis sa création, ce qui en fait une des valeurs sûres d’Ubisoft.

La série sera, d’après les premières informations dévoilées par la chaîne FX, une série anthologique où chaque saison adaptera une nouvelle histoire sans lien avec la précédente. Le créateur Noah Hawley en est conscient et se dit prêt à travailler en ce sens, comme il a pu le faire avec Fargo :

« Ce que j’adore dans la licence Far Cry, c’est son aspect anthologique. Chaque jeu est une variation sur un même thème, tout comme chaque saison de Fargo est une variation sur un thème. Créer une série d’action à grand spectacle qui évolue d’année en année, tout en explorant la nature humaine à travers ce prisme complexe et chaotique, est un rêve devenu réalité. Je suis ravi de collaborer avec Rob et de porter à l’écran notre sensibilité commune, à la fois irrévérencieuse et ambitieuse. »

Nous pourrions donc imaginer un survival tentant d’adapter Far Cry 3, un actionner avec Far Cry 1 ou encore quelque chose de plus sombre et horrifique avec la secte de Jacob Seed de Far Cry 5. Ou peut-être que les deux hommes décideront de partir sur d’autres chemins encore inexplorés dans la licence. Pour le moment, la série n’a aucune fenêtre de sortie et pas de casting. La seule chose dont nous soyons sûrs à l’heure actuelle c’est qu’elle sera disponible sur la plateforme Disney+ à son lancement.