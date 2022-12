Far Cry 6 – À la redécouverte de l’île de Yara en DLC

Depuis des années, la licence Far Cry ne cesse de se renouveler, proposant un univers toujours différent à chaque opus, afin que les joueurs ne puissent pas se lasser de ces aventures diverses et variées. Des îles Rook à l’île de Yara en passant par le Kyrat et le Montana, nos protagonistes en voient de toutes les couleurs chaque année ! C’est pourquoi l’arrivée de Far Cry 6 a permis au studio français de sortir toujours plus d’extensions sur le 6ème opus de leur licence, afin d’en prolonger la durée de vie et nous permettre de découvrir l’univers du jeu sous d’autres angles. Et c’est désormais à la nouvelle extension intitulée Lost Between Worlds de faire son arrivée dans le jeu.

Comme vous le savez certainement déjà, Far Cry 6 prend place à Yara, île fictive perdue dans les Caraïbes et inspirée de Cuba, où l’on incarne le personnage de Dani Rojas, un soldat luttant contre le pouvoir en place. Mais ce nouveau DLC nous permettra de redécouvrir des lieux de l’île de Yara via des dimensions parallèles et de lutter contre les entités surnaturelles qui y résident. En effet, le scénario de cette nouvelle extension veut qu’une météorite soit tombée sur l’île, s’avérant être en fait un vaisseau extraterrestre. C’est en découvrant une IA nommée FAI que nous devrons partir à la recherche des 5 fragments de son vaisseau dispersés à travers 5 failles différentes.

Chaque faille permettra aux joueurs d’aborder un thème différent. Une faille mettra en avant le parkour, tandis qu’une autre vous demandera de prendre part à des combats. Et à la manière du monde de Doctor Strange, l’univers de ce nouveau DLC vous fera voir l’île de Yara sans dessus-dessous, un monde surnaturel que nous n’avons pas l’habitude de voir dans la licence. Et la découverte de ce nouveau monde sera accompagnée par une multitude de créatures dont il faudra venir à bout pour parvenir à vos fins.

Mais vous vous en doutez, on ne part pas au front sans être armé. Et quitte à le faire correctement, l’extension rajoute à notre héros quelques gadgets, en prime ! Une bombe fractale pour pulvériser des cristaux (à en croire l’apparence de ces nouveaux monstres, nous allons en avoir besoin), un grappin pour faciliter les déplacements à travers ces nouvelles dimensions, et une clé, permettant aux joueurs d’avoir accès à des raccourcis. Nous noterons également qu’a l’instar des ennemis, nos armes se revêtiront en rouge et en bleu, afin de toujours s’adapter à la bonne créature au bon moment. Car oui, deux types de créatures seront présents, et chaque type aura sa propre manière de se battre et ses propres caractéristiques. Pensez alors à vous armer en conséquence !

Le surnaturel et le fantastique, Far Cry a tendance à l’aborder de plus en plus. On a pu le voir auparavant avec les extensions Lost in Mars et Dead Living Zombies de Far Cry 5, ou encore avec le standalone Far Cry 3: Blood Dragon. Et c’est une bonne chose, mais attention à ne pas tomber dans le piège de la licence qui sort du lore, sans lequel nous ne pourrions plus goûter à la sauce Far Cry que l’on apprécie tant, et avec laquelle Ubisoft travaille depuis 18 ans.

En bref, nous verrons comment Ubisoft ont tenté de nous emmener dans un univers diamétralement opposé à la licence, où le surnaturel n’a à la base pas forcément sa place. L’extension Lost Between Worlds de Far Cry 6 est d’ores et déjà disponible pour 19,99€ sur le store d’Ubisoft.