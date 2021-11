Far Cry 6 – Allez-vous résister à la folie du DLC Vaas: Insanity ?

Ubisoft a programmé un plan post-lancement ambitieux pour son petit dernier Far Cry 6 mélangeant du contenu gratuit et des exclusivités season pass (donc payant) dont trois épisodes indépendants pendant lesquels, pour la première fois de l’histoire de Far Cry, vous allez pouvoir être le méchant. En effet, le trio de DLC propose de plonger au cœur des esprits les plus tordus des méchants emblématiques de Far Cry tels que Vaas Montenegro (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) et Joseph Seed (Far Cry 5). Ces trois épisodes sont des occasions en or pour mieux comprendre le passé, les motivations ainsi que les démons de chacun de ces méchants à travers une narration et de l’action intense.

Le premier épisode Vaas: Insanity sera disponible dès le 16 novembre pour les joueurs possédant le season pass, mais il pourra également être acheté séparément. Si nous n’avons pas plus d’information concrète sur le contenu de ce DLC, nous savons déjà que l’acteur Michael Mando reprendra les traits de Vaas Montenegro comme il l’avait déjà fait pour Far Cry 3. Le studio a également indiqué que l’objectif principal sera de s’échapper de l’esprit du méchant :

« En commençant avec rien de plus qu’un pistolet pour se défendre, les joueurs devront trouver de nouvelles armes et débloquer des bonus pour devenir plus forts et progresser plus profondément dans les profondeurs de l’esprit de Vaas. » (Traduit par la rédaction.)

Ces épisodes constituent pour Far Cry l’opportunité d’introduire une nouvelle expérience qui se base sur le genre roguelike, qui rappelons-le, est un genre dans lequel le jeu propose des niveaux générés de manière procédurale et où le personnage du joueur souffre de mort permanente, c’est-à-dire qu’il devra recommencer à partir d’un checkpoint déterminé. Il vous faudra donc mourir plusieurs fois et réessayer jusqu’à ce que vous parveniez à vous échapper de l’esprit des vilains.

Quant au reste du season pass, une version remastérisé de Far Cry 3 Blood Dragon, le spin-off inspiré du cinéma d’action des années 80 est attendue pour décembre. Les deux prochains épisodes seront disponibles en janvier 2022 pour Pagan Min: Control et en mars 2022 pour Joseph Seed: Collapse. Pour ce qui est du contenu additionnel gratuit, les joueurs auront accès à de nouvelles opérations spéciales ce mois-ci à Puerta Del Eden ainsi qu’à Malagua. Puis, à partir de décembre, les joueurs auront le droit à trois missions « crossover » dans lesquelles on pourra retrouver Danny Trejo, le légendaire Rambo en février 2022 et The Vanishing, un crossover avec Stranger Things en mars prochain.