Fall Guys: Ultimate Knockout – La saison 5 arrive sous le soleil des tropiques

Le jeu qui a explosé les records d’utilisateurs à l’été 2020, et qui s’est malheureusement retrouvé très rapidement en dessous de la barre des 12 000 joueurs quotidiens sur Steam, continue de s’alimenter en mises à jour. En effet, le battle royale atypique Fall Guys va bientôt lancer sa cinquième saison, et afin de marquer le coup Mediatonic a révélé le thème de cette dernière. Mais est-ce que cela sera suffisant pour ramener du monde sur le titre ?

Après une saison 4 sur le thème du futur et des gros robots, place à l’ambiance tropicale et paradisiaque de la jungle pour cette nouvelle saison. C’est par le biais d’une illustration dans un tweet du compte officiel du jeu que l’annonce a été faite. Sur cette magnifique image nos petits fayots sur pattes se mettent aux couleurs de ce nouveau thème en se vêtant de magnifiques costumes, tel que des vêtements de pirates, d’aventuriers, ou encore de lamas.

Wow… You solved #BigJigsawus in 1 hour and 12 minutes… The theme for Season 5 is JUNGLE ADVENTURE Here's the finished puzzle! pic.twitter.com/i23A0lie14 — Fall Guys 🔜 Season 5 👑 (@FallGuysGame) July 13, 2021

En terme de contenu on peut s’attendre à avoir de nombreux mini-jeux sur le thème de la mise à jour. Cependant, si Mediationic veut faire revenir les vieux de la vieille, il faut que ledit contenu soit au rendez-vous. De ce fait, on espère que nous n’aurons pas que cinq pauvres mini-jeux à se mettre sous la dent, et que ceux-ci seront originaux. Sur le côté épreuves inédites c’est bien parti puisque sur l’image nous voyons un beau rhinocéros qui sera surement utilisé comme obstacle à franchir.

Pour finir, les développeurs ont annoncé tenir un live le 19 juillet prochain à 14h00 heure française sur leur page Youtube, afin de révéler toutes les nouveautés de cette saison 5, en plus de dévoiler le trailer et du gameplay. De plus, ce stream sera l’occasion de discuter avec l’équipe de développement, un point qui est très intéressant car cela permettra sûrement d’entrevoir les coulisses du jeu.

La saison 5 de Fall Guys: Ultimate Knockout sera disponible le 20 juillet 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. A noter que le jeu arrivera sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch courant 2021.