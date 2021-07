Qu’est-ce que le Madden Curse, la malédiction du jeu de NFL ?

Tous les ans, NFL Madden, équivalent en football américain du jeu vidéo parfois controversé FIFA, met à l’honneur un joueur en couverture. Mais avec le temps, cette consécration est devenue une véritable malédiction pour l’athlète qui y figure, faisant naître le célèbre Madden Curse dans les esprits des fans.

Le 17 juin, EA Sports a dévoilé la toute nouvelle couverture de l’édition 2022 du jeu préféré des fans de football américain, Madden. Pour la saison de NFL qui commence en septembre prochain, un duo phare est à l’affiche : la légende Tom Brady et la pépite Patrick Mahomes, les deux quarterbacks opposés durant le dernier Super Bowl. Si le fait d’apparaître sur la couverture confirme la position du ou des joueurs en tant qu’icônes de la discipline, avec les années, certains ont commencé à croire que cela était devenu une malédiction. Les athlètes vivaient à tour de rôle une saison rythmée par de mauvais résultats ou des blessures. Le Madden Curse.

D’où vient la malédiction ?

À sa création en 1988 le jeu était nommé John Madden Football, en hommage au célèbre commentateur sportif et ex-entraîneur. C’était donc lui qui y figurait en couverture tous les ans. Mais dix ans plus tard, l’éditeur EA Sports, marque spécialisée de Electronic Arts, a voulu tenter quelque chose de différent : y afficher un joueur également. Le premier fut Garrison Hearst, des San Francisco 49ers. L’athlète a vécu une saison régulière quasi-parfaite, avant de gravement se fracturer la cheville dès les play-offs. Cet événement inattendu est considéré comme le début de la malédiction.

Les joueurs suivants ont subi le même sort malheureux : orteil cassé pour Eddie George (Madden 2001), fracture de la cheville pour Daunte Culpepper (Madden 2002), de la jambe pour Michael Vick (Madden 2004), une hernie a écourté la saison de Donovan McNabb (Madden 06), une fracture celle de Shaun Alexander (Madden 07) et une blessure au dos celle de Rob Gronkowski (Madden 17). Le sort s’est aussi acharné sur Brett Favre (Madden 09), quarterback des Packers, transféré en début de saison, alors que sans lui, son équipe ira jusqu’à gagner le Super Bowl deux ans plus tard.

Certains des plus grands joueurs de l’histoire du sport ont aussi vécu des saisons désastreuses juste après avoir figuré en couverture du jeu vidéo. C’est le cas de Drew Brees (Madden 11), quarterback de l’équipe des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui a essuyé une défaite cuisante dès le premier tour des play-offs malgré un statut de favori. Le plus grand joueur de tous les temps, Tom Brady (Madden 18), a également vécu un revers auquel il ne s’attendait pas en finale du Super Bowl LII avec son équipe championne en titre et habituée à la victoire, les New England Patriots.

Chaque année, le jeu avait beau évoluer en introduisant de nouveaux modes, les adeptes étaient plutôt focalisés sur le Madden Curse. Certains sont même allés jusqu’à pousser leurs joueurs préférés à refuser d’apparaître sur la couverture. Du côté des bookmakers aussi, la malédiction est devenue une réalité : il existe maintenant même des cotes pour parier sur la probabilité que le joueur sur la couverture soit blessé durant la saison.

Patrick Mahomes, le porte-bonheur ?

Toutefois, pour la saison prochaine, malgré l’apparition de Patrick Mahomes et Tom Brady en couverture de Madden 2022, les bookmakers ne semblent pas inquiets. Les deux quarterbacks sont annoncés favoris pour se retrouver à nouveau au Super Bowl LVI en février prochain (chiffres du 18 juin) : les Kansas City Chiefs de Mahomes sont cotés à 5.50 sur les sites de paris sportifs en ligne, et les Tampa Bay Buccaneers de Brady sont cotés à 7.50, juste derrière. Il suffit de revenir deux ans en arrière pour comprendre ce regain de confiance.

En effet, à partir de l’année 2019, les choses ont pris un tournant tout à fait différent. Nommé meilleur joueur de la saison précédente (MVP), Patrick Mahomes a logiquement été choisi pour apparaître sur la couverture de Madden 20. Nombreux sont ceux qui voyaient donc le joueur de Kansas City sombrer. C’est l’inverse qui s’est produit : malgré un début de saison catastrophique, les Chiefs, menés par leur quarterback vedette, sont allés jusqu’à remporter leur premier Super Bowl en cinquante ans. L’année suivante, Lamar Jackson (Madden 21) a aussi vécu une saison impressionnante et sans blessure avec les Baltimore Ravens.

La malédiction semble peut-être enfin brisée. Mais ceux qui croient encore que le Madden Curse existe garderont un œil sur Tom Brady et Patrick Mahomes dès septembre prochain, avec le début de la saison de NFL.