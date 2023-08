Fall Guys – Fin des saisons et plein de nouveautés

Depuis son arrivée sur le marché en 2020, Fall Guys s’est fait une place de choix dans le monde réputé impitoyable des battle royale. Avec ses visuels colorés et son gameplay unique, faisant la part belle à des courses impitoyables dans des décors que n’aurait pas renié Intervilles, le jeu est rapidement devenu un classique sur toutes les plate-formes après son lancement tonitruant sur PS4 et PC (7 millions de téléchargements sur Steam en 3 semaines).

Pas si facile que son visuel ne le laisse penser, souvent hilarant, difficile d’être passé à côté du phénomène. Et contrairement à ce qu’on pouvait croire au moment du confinement, il ne s’agissait finalement pas d’un feu de paille. Et aujourd’hui, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Epic Games, éditeur du jeu depuis 2022 vient d’annoncer un changement de modèle économique pour le free-to-play. Finies les saisons, qui rythmaient le jeu depuis ses débuts, et bienvenue à des mises à jour plus régulières, pour diversifier l’expérience de jeu et de création. Rassurez-vous, si Fall Guys proposera toujours des pass payants servant notamment à acquérir des skins, l’aventure restera gratuite.

Alors que la quatrième saison « Chantier créatif » est en cours depuis plus de trois mois, il devrait donc s’agir de la dernière. Mais elle aura marqué un tournant dans l’univers Fall Guys, en proposant pour la première fois un mode créatif, permettant d’imaginer et de tester vos propres manches. Au vu du communiqué d’Epic Games, le chantier créatif devrait encore durer quelques temps, avant de laisser sa place à une nouvelle interface de jeu. Mais, la création semble être le nouveau filon de Fall Guys, et restera de la partie, sans doute à très long terme.

Les trois saisons précédentes, Trésors Engloutis, Ruée vers le satellite et Gratuit pour tous, chacune basée sur un univers différent, avaient proposé de nouvelles manches, des défis quotidiens et hebdomadaires, et quelques surprises, comme les crossovers avec Bob l’éponge, Assassin’s Creed ou Nier Automata. En abandonnant ce fonctionnement saisonnier, Epic Games et Médiatonic prennent un petit risque, celui de sortir d’un modèle qui a fait ses preuves.

Malgré tout, le jeu commençait à tourner en rond, et un changement est le bienvenu. Avec des saisons souvent trop longues et répétitives, certains joueurs commençaient à se lasser. Heureusement que le mode création est passé par là, proposant à chacun de devenir ingénieur, à l’image de ce qu’a pu proposer Super Mario Maker par le passé.

Si la promesse de mises à jour plus fréquentes est tenue, le bac à sable géant qu’est Fall Guys pourrait encore passer un cap. Afin de joindre les actes aux écrits, une première mise à jour, intitulée Brise Estivale a déjà été mise en ligne cette semaine. Elle propose de nouveaux objets de customisation pour le mode création, les ventilateurs portatifs et les poutres rotatives flottantes. Et quoi de mieux que quatre nouvelles manches pour tester ces nouveautés en direct ? Répondant aux doux noms de Gappy-go-Lucky, Fun with Fans, Drop’N Drag et Blocky Bridges, il faudra être très habile pour venir à bout de leurs nombreux ventilateurs et accéder à la couronne finale.

Y parviendrez-vous ? Rien n’est moins sûr tant la concurrence s’annonce acharnée. Améliorant également la gestion de la caméra et quelques bugs encore fréquents, cette première mise à jour donne envie de croire au projet. Celui d’un jeu adapté à tous les âges, proposant à la fois de s’amuser, de créer, tout en bénéficiant d’un suivi régulier de la part des développeurs. Epic Game semble y croire, mais il sera important de tenir sur la durée, sous peine de voir Fall Guys disparaitre comme tant d’autres jeux abandonnés avant lui.