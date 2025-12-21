Excel, ou quand les cadres font leur esport

Il tient sa propre entreprise de conseil, est titulaire d’un doctorat en informatique… et est champion du monde d’Excel (oui, oui, le logiciel de bureautique). Diarmuid Early a été couronné ce 4 décembre à l’arène HyperX de Las Vegas après avoir terrassé Andrew Ngai en finale, un autre grand nom du milieu.

Ce n’est pas qu’un titre honorifique : suite à sa victoire, Diarmuid Early empoche un cashprize de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C’est la cinquième année que les meilleurs utilisateurs d’Excel se retrouvent à Las Vegas pour définir qui est le plus fort d’entre eux. Ce sont plus de 60 000 spectateurs qui ont suivi la compétition.

Excel, un esport inattendu

La compétition sur Excel, bien que relativement confidentielle, a tout d’un vrai esport : un circuit à points annuel, des championnats du monde en arène dont la finale est streamée, des cashprizes, des joueurs connus… on aurait du mal à penser qu’on parle du logiciel de bureautique le plus utilisé au monde.

Si, à l’origine, Excel, c’est surtout un outil permettant la modélisation financière, les problèmes proposés aux compétiteurs s’en éloignent. Plutôt que de gérer les finances d’une entreprise, les problèmes posés aux différents joueurs peuvent toucher divers sujets. L’esport Excel, c’est : une feuille de calcul, un problème, et trente minutes pour le résoudre.

Les outils à disposition des joueurs ? Leur cerveau, et l’intégralité des formules Excel existantes. Pas sorcier sur le papier, mais en pratique, les problèmes pensés par les organisateurs du championnat sont, évidemment, extrêmement durs.

Du bureau à la scène

Si cela fait cinq ans que la compétition d’Excel sous cette forme existe, il faut remonter en 2012 pour en retrouver les prémices. À ce moment là, on parlait alors de la « ModelOff », c’était un événement volontairement confidentiel.

Microsoft soutenait déjà le projet, une rencontre unique dans l’année, sans public virtuel ou présentiel, avec des sujets uniquement liés à la finance. Ce n’est alors pas du tout pensé pour créer du spectacle ou impressionner. L’objectif est simple : définir qui est le meilleur utilisateur d’Excel, point.

C’est en 2020 que la vision de la chose évolue : la ModelOff devient la Financial Modelisation World Cup, ou FMWC, pour faire plus court. On pense alors la compétition comme mensuelle, une série d’étapes permettant aux « joueurs » d’accumuler des points pour pouvoir participer à une ultime compétition, qui sacrerait le meilleur utilisateur. La forme évolue elle aussi : elle cherche à attirer un public.

En 2022, cette nouvelle forme est consacrée par Microsoft, avec un nouveau nom : l’Excel World Championship. Désormais, la compétition Excel ne se veut plus confidentielle, avec un stream officiel, des présentateurs, des personnalités marquantes… c’est à ce moment qu’on commence à y voir une réelle forme d’esport.

C’est une transformation qui est encore en cours : cette année, le championnat du monde a profité d’une mise en scène encore plus travaillée. Chanson thème (générée par IA, mais l’intention est là), des entrées qui cherchent à mettre en valeur la personnalité des différents compétiteurs…

L’Excel World Championship en un sens, permet de voir ce qu’est l’esport, au plus pur de ses caractéristiques. Ce n’est qu’une fois que Microsoft a commencé à mettre au premier plan les personnalités des participants que la perception de la compétition Excel a changé. Lors de la ModelOff, les compétences mises en jeu étaient les mêmes. Ce n’est qu’une fois qu’on a rendu les actions des joueurs spectaculaires que l’on s’est amusé à mesurer les APMs nécessaires pour gagner et qu’on s’est rendu compte que certains des participants avaient une vitesse d’action comparables à celle d’un joueur de Starcraft.

L’esport, ce n’est pas qu’une question de jeu, qu’une question de performance, c’est aussi le spectacle qui va avec. Ce n’est pas pour rien que Riot Games investit des sommes colossales dans un circuit compétitif qui est loin de se rembourser. Ce n’est pas pour rien que le championnat du monde de League of Legends, bien qu’il ne soit pas forcément la compétition au meilleur format, soit toujours considéré comme la récompense la plus prestigieuse de son circuit.

C’est aussi et surtout une question de spectacle et d’histoire. Et indubitablement, c’est quelque chose que Microsoft a compris. De manière bien moins spectaculaire, petit à petit, Microsoft crée, tout du moins, un ersatz de ces championnats de jeu vidéo qui savent créer de grandes émotions chez le public comme chez les joueurs.