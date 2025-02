Après l’E3, l’ESA se réinvente avec iicon

L’agonie de l’E3 a duré plusieurs saisons, entre annulation pendant la pandémie, tentative de retour en tout numérique, re-annulation, puis, finalement, publication du certificat de décès. Depuis, si les manifestations du meilleur ennemi de l’E3, Geoff Keighley, sont les nouveaux grands rendez-vous du jeu vidéo, on avait un peu perdu de vue l’ESA (Entertainment Software Association, organisateur de feu l’E3). Cette dernière annonce aujourd’hui iicon, pour Interactive Innovation Conference, un nouveau rendez-vous organisé autour du jeu vidéo, qui ne vient pas réclamer l’héritage de l’E3, mais se veut un rendez-vous d’un nouveau genre.

Pour marquer ce changement, la nouvelle conférence ne se tiendra plus à Los Angeles, mais à Las Vegas ; ce qui peut légèrement entrer en contradiction avec l’un des slogans de l’iicon, « Beyond Entertainement » (« au-delà du loisir »), la ville de Las Vegas n’étant bâtie que pour le loisir…

« Beyond Entertainement » vient aussi marquer la rupture avec ce qu’était l’E3. Cette nouvelle conférence accueillera ainsi des sujets extérieurs au jeu vidéo sur la base du lien qu’ils pourraient entretenir avec le média : cinéma, télévision, musique, et même santé, sport, éducation, finance… Car l’iicon s’adresse d’abord aux professionnels qui viendront, d’après la présentation du salon par l’ESA assister à des conférences, participer à des ateliers, et « réseauter ». Il ne faudrait donc pas compter sur les séries d’annonces, de trailers et autres « world premieres », qui resteraient chez Geoff Keighley. Rappelons quand même que l’E3 n’a pas toujours été ouvert au public mais fut d’abord un événement professionnel uniquement ouvert aux journalistes accrédités.

Dans ces conditions, l’iicon saura-t-elle trouver sa place ? Entre la GDC (Game Developers Conference), déjà bien installée, et qui permet aux professionnels du développement de se rencontrer et d’assister à des événements pointus, et le CES (Consumer Electronic Show, qui assumait déjà, il y a bien longtemps, le rôle de l’E3 avant l’E3 !), également à Las Vegas, et qui est lui le rendez-vous des nouvelles technologies, l’iicon devra prouver sa valeur ajoutée.

Certains géants de l’industrie sont déjà prêts à soutenir ce nouvel évènement : PlayStation, Nintendo, E.A., (qui avaient tous déserté les dernières éditions de l’E3, autre signe de changement !), mais aussi Microsoft (annoncé, c’est intéressant, en tant que Microsoft, et pas en tant qu’Xbox), Take-Two, Ubisoft, Square Enix… Autant de compagnies qui n’ont pas forcément besoin de « réseauter », et qui viendraient peut-être avec quand même quelques annonces ou trailers sous le bras ?

La première édition de l’iicon se tiendra du 27 au 30 avril 2026.