Pégases 2025 – Tous les nommés seront jouables gratuitement

Comme chaque année, la cérémonie des Pégases organisée par l’Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo s’apprête à récompenser le meilleur du jeu vidéo à la française. Le rendez-vous est pris le 6 mars prochain à la Cigale à Paris. La première phase de sélection vient de se terminer, et on connait donc les trois nommés pour chaque catégorie.

Les membres de l’Académie ont donc maintenant jusqu’au 21 février 2025 pour choisir leur favori dans chacune de ces catégories. L’an passée, Chants of Sennar et Soldats Inconnus avaient chacun remporté trois prix. Cette année, si quelques jeux sont représentés plusieurs fois, difficile toutefois de faire ressortir une vraie domination. On notera tout de même la présence de l’excellent Prince of Persia, nommé quatre fois, ainsi que les trois nominations de The Operator. Suivent Les Fourmis ou encore le shooter en 3v3 Bio Exo Arena Suit Team (B.E.A.S.T) avec deux nominations.

Depuis des années, les Pégases sont régulièrement critiqués pour l’impression d’élitisme qui en ressort parfois avec des jeux proposés à la sélection par les éditeurs, puis des votes uniquement réservés aux membres de l’académie. Au final, une cérémonie souvent réalisée par l’industrie, pour l’industrie.

Mais cette année, une grande nouveauté vient rapprocher un peu l’évènement des joueurs. Pour la première fois, tous les jeux nommés seront jouables gratuitement via la plateforme de cloud gaming Playruo. Spécialement dédiée aux démos gratuites, elle permet d’accéder aux titres en un clic, sans création de compte au préalable. Une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo et une volonté de vulgarisation louable. Pour le moment, la plateforme n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais à terme, elle devrait pouvoir accueillir tous les jeux PC. La balle est maintenant dans le camp des éditeurs et développeurs de qui dépendra la disponibilité ou non des démos dans le futur.

Le partenariat avec les Pégases est lui déjà acté, et les démos des jeux nommés ne devraient pas tarder à être proposées. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y en aura pour tout le monde, membres de l’académie ou non. Des démos de quarante-cinq minutes, pas une de plus, permettant au moins de savoir de quoi on parle lorsqu’on évoquera la cérémonie.

L’idée est bonne et sa réalisation semble en bonne voie. Reste maintenant à voir si Playruo, peu démocratisé jusqu’à présent, tiendra le choc des connexions simultanées. On ne peut en tout cas que saluer l’initiative de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu vidéo.

Une question nous taraude tout de même: si un échantillon de 45 minutes est un bon départ pour donner envie d’acheter un jeu en se faisant un premier avis, dans la position d’un votant, est-il vraiment suffisant pour juger un jeu et le comparer à un autre dans le cadre d’un concours ? Certainement pas. Espérons que les membres de l’Académie auront une toute autre connaissance des titres nommés qu’une simple démo au moment de faire leurs choix.

Les nommés des Pégases 2025 sont :

Meilleur jeu vidéo

Beast Bio Exo Arena Suit Team (B.E.A.S.T)

Ravenswatch

Prince of Persia : The Lost Crown

Meilleur jeu vidéo indépendant

Les Fourmis

The Operator

Caravan Sandwitch

Meilleur jeu vidéo mobile

Beast Bio Exo Arena Suit Team (B.E.A.S.T)

Mutant : Genesis

Kosma’s Chronicles

Meilleur premier jeu vidéo

The Operator

Symphonia

Caravan Sandwitch

Au-delà du jeu vidéo

Tchia

Threshold

Kamaeru : A frog refuge

Excellence visuelle

Les Fourmis

Caravan Sandwitch

Microsoft Flight Simulator 2024

Meilleur univers sonore

Prince of Persia: The Lost Crown

Symphonia

Caravan Sandwitch

Excellence narrative

Banishers: Ghosts of New Eden

Worlds of Aria

The Operator

Meilleur game design

Mutant: Genesis

Ravenswatch

Prince of Persia: The Lost Crown

Meilleure innovation technologique

Dark Hours

Hide the Corpse (VR)

Microsoft Flight Simulator 2024

Meilleure accessibilité

Pyrene

Prince of Persia: The Lost Crown

Tchia

Meilleur service d’exploitation

Renaissance Kingdoms

Dofus

Virtual Regata

Meilleur jeu vidéo étranger

Wharhammer 40 000: Space Marine

Final Fantasy VII Rebirth

Neva

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Manor Lords

Neva

Plucky Squire

Meilleur jeu vidéo mobile étranger