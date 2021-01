Epic Games Store – Dandara laissera sa place à For The King

Aussi inarrêtable que la course du soleil, le cycle des jeux gratuits de l’Epic Games Store suit son court. Disponible depuis hier 17 heures, le metroidvania Dandara, que l’on vous présentait la semaine dernière sur ce site, siègera en jeu gratuit de la plateforme jusqu’au 4 février. On vous recommande évidemment de profiter de cette offre pour découvrir ce titre à l’univers ésotérique, doté d’un gameplay au poils et habillé d’un Pixel-Art sublime. Mais pour l’heure, nous allons jeter un œil vers l’avenir, et nous intéresser au jeu qui viendra lui succéder. Un rpg qui vous demandera de partir à l’aventure, non pas pour la gloire, ni pour les richesses, mais pour le roi !

For The King nous propulse dans le royaume de Fahrul, tombé dans le chaos depuis l’assassinat de son roi. Accablée par la mort de son mari et sans le sou, la reine lance un appel de détresse à tous les citoyens. Que toutes les âmes courageuses du royaume prennent les armes et partent rétablir l’ordre et la paix dans Fahrul.

Développé par le studio IronOak Games, For The King mélange stratégie et Dungeon-crawler avec combat au tour par tour, le tout soupoudré de Roguelike. En solo, en local ou en ligne, votre équipe d’aventuriers se retrouve sur une carte aux cases hexagonales. Choisir convenablement quelle direction prendre, où établir ses campements, et si il est plus judicieux ou non de séparer ses personnages, seront autant de décisions qui auront un affecte sur votre partie.

Comme dit plus tôt, les affrontements prennent la forme de combats au tour par tour. Brutaux, avec un système inspirées des machines à sous pour les attaques et capacités spéciales, vous pourrez le mettre à l’épreuve lors de nombreuses rencontres sur la carte ou bien au cœur de donjons infinis. D’ailleurs, c’est tout le jeu qui présente une rejouabilité infini. Chaque nouvelle partie est en effet unique grâce aux événements, aux quêtes et aux cartes générées de manière procédurale.

Tous ces éléments additionnés résulte en un jeu d’aventure et d’exploration exigeant à la rejouabilité infini. Il vous faudra donc vous tenir prêt afin de mettre la main sur For The King dés le 4 février à 17 heures sur l’Epic Games Store.