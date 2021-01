Curse of the Dead Gods – Le temple maudit ouvre bientôt ses portes

Hades, l’un des jeux les plus marquants de l’année 2020, a quasiment relancé à lui seul l’intérêt pour le Rogue-like, malgré un marché assez saturé pour genre devenu légion. Pour autant, après plus d’un mois à explorer encore et encore le Tartare, il est possible que l’ennui commence à pointer le bout de sa truffe. Peut-être qu’il est temps de changer d’enfer ? Et justement, Curse of the Dead Gods semble tout indiqué.

Disponible en accès anticipé sur Steam (au prix de 17.99€), le titre développé par Passtech Games (oui il y a jeu de mot, c’est un studio indépendant français) et édité par Focus Home Interactive, s’est déjà fait connaitre auprès des joueurs et joueuses, affichant un avis global “trés positif” au prés de plus de deux milles utilisateurs de la plateforme de Valve.

Il annonce aujourd’hui sa sortie officielle pour le 23 février 2021, dans une version qui viendra compléter le contenu déjà disponible, dont la fin du périple et l’affrontement final face au dieu de la mort en personne. Car en effet, à l’instar d’Hades, il sera encore question de faire face à des divinités belliqueuses. Par contre, on dit au revoir aux légendes de la mythologie grecque pour accueillir celles des mythologies mayas et aztèques. De plus, à l’inverse du titre de Supergiant Games, on ne cherche pas ici à quitter le domaine des dieux mais à y entrer. On y incarne un aventurier qui, gorgé d’avidité, tentera de pénétrer un Temple Maudit à la recherche de pouvoir et richesses.

Outre le parallèle de leur univers respectifs, Curse of the Dead Gods et Hades se rapprochent dans leur gameplay. Le titre de Passtech Games est aussi un Rogue-like/action exigeant, avec néanmoins un gameplay à la fois fluide et précis. L’on retrouvera également un arsenal d’armes variées (épées, lances, arcs, pistolets, etc.), chaque run étant donc l’occasion de récolter des armes et reliques rares. Mais attention, car chaque trouvaille inflige une terrible malédiction jusqu’à la fin de la run en cours.

Ainsi, la cupidité du joueur pourra être à la fois son salut comme sa perte. Enfin, s’il faudra compter sur des hordes d’adversaires à terrasser, l’on n’oubliera pas les nombreux pièges mortels qu’il faudra éviter ou bien utiliser à son avantage.

Concernant l’aspect visuel du jeu, si la direction artistique de Curse of the Dead Gods n’est pour le coup pas poche de celle d’Hades, elle rappelle sans peine le jeu Darkest Dungeon, un titre lui aussi sous le signe de la souffrance.

Si vous vous sentez prêt à rechercher votre fortune dans ce temple infernal, il faudra donc patienter encore un peu, jusqu’au 23 février 2021, date à laquelle Curse of the Dead Gods sera disponible en version complète sur PC via Steam, Origin et l’Epic Games Store, mais également sur Playstation 4, Xbox One et Switch.