Monkey Barrels – Une arrivée sur PC pour le shoot’em up simiesque

Tous les joueurs et joueuses possèdent au fond de leur cœur, une œuvre vidéoludique relevant du pur phantasme. Une chimère qui mélangerait nos titres favoris et serait pour nous une sorte d’œuvre ultime. Et bien, si par le plus grand des hasards, votre œuvre ultime està la jonction de Enter the Gungeon et de Ape Escape, sachez qu’elle existe. Bon bref, on va parler de Monkey Barrels.

Donc, Monkey Barrels est un dual-stick shooter, à la manière de Enter the Gungeon, sorti initialement sur le Nintendo eshop de la Switch en novembre 2019. Le pitch extrêmement basique nous fait incarner de mignons petits macaques, mais néanmoins surarmés, dans une lutte face à de terribles machines.

Un conflit se déroulant au cours d’un mode histoire s’étalant sur 22 stages, permettant d’expérimenter les 98 armes disponibles in-game. Chacune de ses 98 armes possédant ses forces et faiblesses, l’on sera tenter de refaire l’aventure à plusieurs reprises, histoire de tester tous ces joujoux et leurs gameplay respectifs.

Surtout que le titre du studio Feel-Good est d’une grande fluidité, apportant sa dose de satisfaction à chaque partie. Sans compter que les graphismes en Pixel-art 3D donne au jeu un aspect rétro rafraichi qui flatte la rétine. Et si refaire les même niveaux en boucle vous lasse, vous pouvez toujours vous rabattre sur le mode en ligne jusqu’à 6 joueurs.

Ainsi, si vous possédez déjà une Switch et que vous aviez loupé Monkey Barrels, vous voilà désormais informé. Quant aux autres, comme indiqué dans le titre, Monkey Barrels fera très bientôt son arrivée sur PC, via l’Epic Games Store. Plus précisément, le 6 février 2021. Et quitte à arriver sur un nouveau support, cette version PC débarquera avec quelques nouveautés.

À commencer par une fréquence de 60 images par seconde et la prise en charge de plusieurs résolutions, histoire de profiter d’avantage de la fluidité du titre et ses graphismes. Ensuite, et c’était attendu, la possibilité de configurer ses touches à sa guise sur mannette et clavier/souris, pour toujours plus de confort (normal). Enfin, si le mode en ligne revient tel quel, joueurs PC et Switch pourront s’affronter en cross-play, pour toujours plus de convivialité (ou de larmes).

Monkey Barrels sortira le 6 février sur PC via l’Epic Games Store au prix de 11.99€, avec une réduction de 40% (7.19€) jusqu’au 9 février.