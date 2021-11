Elden Ring – Une présentation de gameplay de 15 minutes ce jeudi

Elden Ring est le titre le plus attendu par de très nombreux joueurs à venir dans les prochains mois, et devrait être un des prétendants au jeu de l’année pour 2022. Le jeu, issu de la collaboration entre From Software et son leader Miyazaki Hidetaka, et George R.R. Martin, auteur du Trône de Fer, n’en finit plus d’attiser les fantasmes des afficionados des Souls, Bloodborne ou simplement des curieux avides de sensations fortes. Considéré par son créateur comme une évolution du légendaire Dark Souls, l’histoire d’Elden Ring prendra place dans le royaume des Entre-Terres dans lequel on incarnera un « sans-éclat » dans cet open world qui n’est pas sans nous rappeler Shadow of the Colossus. From Software nous promet un univers vaste mais dense basé sur un équilibre entre l’exploration et l’action via des combats à la fois nerveux et exigeants.

La date de sortie d’Elden Ring a récemment été décalée d’un mois, engendrant une vague de déceptions auprès des plus impatients. Initialement prévu pour le 21 janvier prochain, le jeu a finalement été reporté au 25 février 2022. Pour atténuer la frustration de sa communauté, Bandai Namco en a profité pour lancer une phase de test fermée de son infrastructure réseau dont les inscriptions se sont terminées le 1er novembre dernier. Les heureux élus sélectionnés pourront poser leurs mains sur une portion du titre dès ce mois-ci. Si vous vous êtes inscrits, nous vous conseillons de bien consulter vos mails afin de ne pas rater votre précieux sésame.

Comme on pouvait s’y attendre, la communication autour d’Elden Ring devrait beaucoup s’intensifier dans les prochaines semaines, et cela va commencer dès demain. En effet, ce 4 novembre, From Software va streamer en direct 15 minutes de gameplay. Cette session d’Elden Ring sera disponible sur Youtube et Twitch dès 15h heure française. La retransmission sera évidemment en anglais mais des sous titres sont prévus sur Youtube.

Lors de cette présentation de gameplay, on espère en apprendre plus sur le système de combat qui semble proche de ce qu’a proposé Dark Souls 3. L’open world sera aussi au centre de l’attention, la densité de son contenu bien sûr, mais aussi comment les « donjons » sauront s’intégrer à l’univers d’Elden Ring. La manière dont vont être utilisés la carte et le compas pour s’orienter dans l’Entre-Terre fait aussi partie des points qui titillent notre curiosité. Nos interrogations sur l’aspect coopératif ainsi que le PvP pourraient également trouver des débuts de réponses. Beaucoup de mystère encore autour d’Elden Ring, et il parait évident que de nombreuses questions le concernant resteront en suspens malgré cette prise de parole. Ces 15 minutes devrait néanmoins nous permettre de nous rassasier en attendant la prochaine intervention de From Software, certainement durant les Games Awards de Geoff Keighley le 10 décembre prochain.