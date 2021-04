Earth Defense Force: World Brothers – Les insectes reviennent au printemps

Vous le savez, par ici, on est très friand de la saga Earth Defense Force. Enfin, “on”… Surtout votre Humble Narrateur en fait ; ses petits camarades rédacteurs ne sont pas tous grands fans de cette série de niche, et ils ne savent pas ce qu’ils loupent. Mais Earth Defense Force: World Brothers s’en vient casser les codes de la série tout en les respectant. Comment et quand ? On vous le raconte.

Habituellement, la licence EDF (non non, pas ceux-là, les autres) propose des graphismes en vue à la 3ème personne qui se veulent plus ou moins réalistes, mais qui souffrent de soucis techniques, bien souvent. Moralité, on est rarement au niveau des autres jeux des consoles qui accueillent les épisodes. Earth Defense Force: World Brothers est une sorte de spin-off qui choisit de s’orienter vers un style voxel.

Voxel, si vous ne connaissez pas le mot, ce sont des gros pixels cubiques. Un genre popularisé notamment pas le monstre Minecraft, et qui se trouve très éloigné du look habituel de la série EDF. World Brothers est sorti au Japon fin 2020 et on attendait (enfin, les amoureux de la saga ou les amoureux de voxel) son arrivée sur nos machines européennes, et la chose est désormais datée.

Au menu, comme d’habitude, car ça par contre ça me change pas, des hordes d’insectes géants, de dragons et de robots extraterrestres à dézinguer, seul avec l’IA ou par équipe de 4 online, ou encore à 2 en écran splitté sur le canap’ (sur PS4) ou jusqu’à 4 en LAN sur Switch (ceci dit, chaque joueur devra posséder le jeu).

Mais EDF, c’est aussi un vaste éventail de classes de persos à choisir (votre Narrateur privilégie toujours la classe volante, plus faible mais capable de se dégager plus vite des invasions inattendues), des tonnes d’armes (la force de la série), bref, tout ce qui fait le sel de cette licence.

Earth Defense Force: World Brothers paraîtra le 27 mai 2021 sur Switch, PC et PlayStation 4. Notez que le jeu multi ne sera pas cross-platform. Et que d’autres jeux de la saga sont prévus pour cette année. EDF ! EDF !