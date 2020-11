Earth Defense Force: World Brothers présente armes et accessoires

Quel étrange défi que celui relevé par D3 Publisher avec Earth Defense Force: World Brothers… En même temps, difficile d’imaginer qu’il serait venu à l’esprit de qui que ce soit de transformer la licence Earth Defense Force en une expérience tout public et familiale. Et pourtant, on y est !

La sortie japonaise du titre s’approche à grand pas (toujours calée pour le 24 décembre) et son éditeur dévoile toujours plus de contenu sur la manière de jouer, les décors qui attendent les grands héros de cette saga et aujourd’hui, les armes et accessoires qu’ils pourront équiper pour faire la guerre aux insectes géants.

Naturellement, c’est avec une vidéo sur YouTube que D3 fait la comm’ de son spin-off sauce Minecraft. Grâce à elle, on peut se faire une idée de la manière de jouer mais surtout, on prend enfin connaissance des différentes armes disponibles en jeu afin de semer la discorde et la destruction, aussi bien dans les rangs serrés d’araignées et de fourmis géantes que dans les décors internationaux qui accueilleront ses affrontements d’un autre monde.

Bref, c’est une vidéo de presque 7 minutes qui vous attend plus bas et qui vous permettra de découvrir ce que les combats engendreront dans les rues de Londres, dans les quais d’un port et dans les rues de Paris, plus dévastées encore que quand les gilets jaunes en foulaient les pavés.

Pour rappel, Earth Defense Force est une série de jeux de tirs à la 3ème personne dans laquelle vous devez repousser une invasion d’insectes géants extraterrestres. Cet épisode-ci est singulier à bien des égards puisque, plutôt que de présenter des insectes “réalistes” (parfaite usine à cauchemars), Earth Defense Force: World Brothers mise sur une esthétique Minecraft afin d’adoucir l’esthétique habituelle de la série et de la rendre plus attractive à un public non-initié. C’est aussi une occasion pour faire pleuvoir le fan-service et pourquoi pas, convaincre de potentiels nouveaux joueurs.

Qu’en pensez-vous ? Vous laisseriez-vous tenter ? Earth Defense Force: World Brothers sortira sur Nintendo Switch et PlayStation 4 juste avant Noël au Japon et (normalement) en début d’année prochaine chez nous. Mauvaise nouvelle pour les fans de boîte en revanche, si les japonais auront bien droit à une édition packagée (et dépourvue de langues compréhensibles pour le commun des mortels), ça ne devrait pas être notre cas…