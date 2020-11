Serious Sam Collection sérieusement daté sur Switch

Aaaaaaaaaaaaah ! On ne l’aura pas vu venir et ça nous surprend parce que franchement, pour une série de jeux aussi bruyante que celle-ci, on n’est pas loin du comble. Et pourtant, c’est à la surprise des fans (et probablement dans l’indifférence des autres) que l’on apprend que Serious Sam Collection fera également son bonhomme de chemin sur Nintendo Switch. De quoi nous faire oublier l’absence encore pesante du quatrième volet des aventures du trublion sur Xbox One et PlayStation 4 (oui, Google a négocié une exclu temporaire pour sa Stadia) ? Pas sûr…

Ceci dit, ça n’empêchera pas les joueurs motivés de la console hybride de profiter de 3 FPS assez délirants puisque c’est bien dans les décors dépaysants de Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE qu’ils pourront gambader, les cheveux au vent et la pétoire fumante à la main. Naturellement, la collection comprendra également les contenus additionnels “The Legend of the Best” et “The Jewels of the Nile”.

Vous n’avez aucune idée de qui est Sam “Serious” Stone? Vous mouilliez peut-être encore vos couches lors de ses premières aventures. Serious Sam est une série de jeux de tir à la première personne dans laquelle le héros éponyme repousse, à grand renfort d’armes diverses et variées, des vagues d’invasions extraterrestres. Naturellement, un combat contre un ennemi qui maîtrise l’espace et le temps nous invite à découvrir aux côtés de notre héros de nombreuses régions de notre monde à diverses périodes de leur histoire, chose rendue possible en jeu grâce à des artéfacts offerts par une race technologiquement avancée.

Ajoutons enfin que si jouer en solo vous tente pas plus que ça, vous pourrez toujours partager l’expérience au travers de modes en coopération ou de modes multijoueur classiques tels que matchs à mort en solo ou en équipe ou capture de drapeau. Probablement rien de spécial en cette période où des jeux comme Overwatch, Paladins ou Fortnite sont disponibles, d’autant qu’on ne sait pas si le cross-play est de la partie, mais c’est toujours ça de pris.

Le pitch vous chauffe et vous êtes curieux de savoir quand vous pourrez poser les mains sur ces chefs-d’œuvre de subtilité ? Vous serez donc peut-être ravi d’apprendre que Serious Sam Collection sortira sur la console hybride le 17 novembre pour environ 30€. Et s’il ne vous faut qu’une illustration pour prendre une décision, Devolver Digital vous offre la vidéo ci-dessous.