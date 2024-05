Dragon Ball Sparking! Zero – Une arrivée en octobre ?

S’il va falloir encore attendre avant d’en être certain, il se pourrait bien que Dragon Ball Sparking! Zero (le nouveau Budokai Tenkaichi) dispose aujourd’hui d’une date de sortie. C’est en tout cas ce que semble avancer un dataminer répondant au nom de SergioM3R, lequel aurait pu s’informer via un document indiquant les jours de parution de plusieurs productions Bandai Namco.

Sur ce document, que l’on peut observer au travers d’une vidéo notamment, on constate plusieurs dates de sortie, dont certaines sont confirmées, à l’instar de celle de Gundam Breaker 4. Ce qui donne donc un certain crédit à la source. Et donc, selon cette information, le prochain Dragon Ball arriverait à point pour le dernier trimestre de cette année 2024 (le 1er octobre en l’occurrence) et non en 2025 comme le pensaient certains joueurs. Néanmoins, SergioM3Rn l’avertit, il se pourrait bien que cette date ne soit qu’un jour de sortie affichée par défaut.

Ce n’est pas la première fois qu’octobre est envisagé. Les utilisateurs Reddit, par exemple, tablaient sur une parution qui ferait écho aux autres opus de la série, étant tous sortis au mois d’octobre. Alors est-ce à dire qu’il en sera ici de même ? On le saura bien assez tôt, le Summer Game Fest et autres rendez-vous estivaux approchant à grand pas. Car, si l’on se fie à l’enregistrement du jeu par l’organisme de classification de Singapour, la révélation officielle serait pour très bientôt.

Quoi qu’il en soit, la sortie de Dragon Ball Sparking! Zero, ce nouveau jeu de combat ancré dans l’univers de Dragon Ball sera nimbée d’une signification particulière pour le fan de l’univers initié par le défunt Akira Toriyama, car, il marquera le retour (comme dit plus haut) d’une série qui aura marquée le début des années 2000 : Dragon Ball Budokai Tenkaichi, une saga plus qu’appréciée des joueurs.

Ultra dynamique, généreuse dans son roster, elle a, en quelque sorte, apporté un vent de fraicheur à la franchise vidéoludique. Et surtout, elle était à même d’être considérée comme une adaptation de taille, dans le sens où elle instillait la nervosité que l’on pouvait ressentir face à un épisode de la cultissime série animée.