Gundam Breaker 4 – Les guerres sidérales prennent date

Quelque deux semaines après la sortie événement (le temps d’un week-end seulement) de Gundam Seed Freedom, Bandai Namco amorce son retour pour désormais annoncer la date de sortie de Gundam Breaker 4. Le jeu, arrivant plus de six ans après New Gundam Breaker, aura ainsi rendez-vous avec son public le 29 août prochain.

À cette occasion, l’éditeur japonais a publié une petite vidéo d’exposition pour notamment nous présenter ce qui attend le joueur avide de combats de robots. Et outre les confrontations, apparaissant comme assez dynamiques d’ailleurs, cette dernière met également en lumière certains modèles de Gunpla qui seront présent dans le jeu, à l’instar des Gundam SD, ainsi que sur l’une des fonctions qui fait tout le sel du jeu (ou presque) : la customisation.

Gundam Breaker 4 promet dès lors la présence de pas moins de 250 pièces pour donner naissance à la meilleurs construction qui accompagnera le participant lors de missions solo ou en ligne. Des éléments qui seront, certes, apportés par le biais de contenus saisonniers ouverts aux possesseurs du Season Pass, mais aussi via les récompenses une fois une mission conclue. Un accomplissement qui offrira, dans un même temps, de nouvelles compétences.

Autre promesse du jeu développé par Crafts & Meister, et qui constitue une petite nouveauté dans la série des Gundam Breaker, consiste en un mode appelé Diorama. Le joueur y pourra créer son propre niveau en plaçant comme il le souhaite ces pièces, et, on l’imagine, partager ses créations avec le monde.

Attendu pour la fin de cet été donc (sur PS5, PS4, Switch et PC) Gundam Breaker 4 sera proposé sous deux éditions un peu spéciales, outre la sortie standard, bien entendu. Quand l’édition Deluxe ouvrira l’accès au Season Pass et notamment à cinq autres missions supplémentaires, la Collector contiendra, elle, en supplément, quatre Diorama Pack. Pour cette dernière, un Gunpla est même prévu pour la version physique. Néanmoins, la quantité offerte sera limitée. Les précommandes numériques sont d’ores et déjà ouvertes, excepté pour la version Switch.