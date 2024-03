Gyaar Studio – 3 jeux expérimentaux de Bandai Namco gratuits sur Steam

Nous vous avons déjà parlé des jeux que développe NIS lors de game jam internes, comme htoL#NiQ: The Firefly Diary, Yomawari: Night Alone ou encore The Liar Princess and the Blind Prince. Il s’avère que Bandai Namco fait un peu la même chose avec son studio Gyaar. Gyaar, c’est le studio pour les nouvelles recrues de chez Bandai Namco. Une petite structure pour se faire la main sur le développement de jeux indés sans autre ambitions que d’être fun.

« Qu’est-ce que que Gyaar Studio ? Des jeux amusants avec un gameplay rafraichissant. Un développement en collaboration avec les joueurs. Une production rapide. La transformation d’idées en réalité. C’est avec ces nobles idéaux que notre studio est né. C’est une nouvelle marque de jeux que vous apportent les créateurs des studios de Bandai Namco. Voici Gyaar Studio. » – Présentation du studio sur sa page web.

La différence entre les jeux NIS et ceux de Gyaar, c’est que ces derniers sont offerts aux joueurs ! C’est d’abord un bon point pour les développeurs : sans objectif financier, sans obligation de plaire au plus grand nombre, les développeurs sont plus libres de prendre des risques, de faire des tentative, d’être radicaux. Et évidemment, c’est une excellente nouvelle pour nous, joueurs ! D’autant que si les jeux de l’an dernier n’étaient accessibles que depuis le Japon, cette année, ils sont disponibles pour tout le monde.

Ce sont donc 3 jeux des studios Gyaar qui peuvent être téléchargés via Steam : Nottolot, dans lequel on incarne un petit robot qui devra hacker l’usine qui l’a fabriqué pour s’en échapper ; Doronko Wanko, où un petit chien massacre la maison où il habite en projetant de la boue et du désordre partout, dans une sorte de Katamaru Damacy à l’envers ; et Boomeroad, basé sur un système de surf sur rails, à la manière de Sonic Frontier, sauf qu’il s’agira de « jeter » les rails devant nous avant de les emprunter !

Et en plus de ses propres productions, Gyaar soutient la scène indé à travers un concours ouvert aux développeurs indépendants leur permettant de remporter le budget qui emmènera leur projet vers une vraie publication. Alors pour jeter un coup d’oeil à une petite partie du futur du jeu indé, rendez-vous sur le site web du studio Gyaar !