Monark – Nos premières impressions suite à la démo

Fans de JRPG, approchez ! Le jeu Monark, nouveau titre de FuRyu, pourrait bien être la petite perle de ce début d’année qui fera briller vos yeux d’aficionados, et quoi de mieux qu’une bonne vieille démo pour en avoir le cœur net ? Disponible depuis octobre dernier au Japon, cette nouvelle licence assume totalement ses influences empruntées à Persona 5, que ce soit au niveau des concepts évoqués, que de la bande originale colorée et même du contexte général.

L’intrigue démarre dans votre école, la Shin Mikado Academy, qui se voit coupée du monde par un mystérieux champ de force. Un brouillard menaçant fait son apparition à l’intérieur de l’établissement et ce dernier a pour particularité de rendre fous tous les étudiants qui s’y aventurent.

Vous incarnez un étudiant amnésique qui semble avoir perdu connaissance au moment où le dôme s’est abattu sur l’école. Accompagné de vos acolytes/camarades de classe, vous allez entreprendre une quête pour retrouver vos souvenirs, sauver votre école et, par extension, le monde. Rien que ça. Le tout en voyageant dans une dimension parallèle pour fracasser du démon.

Durant cette démo, vous aurez l’occasion de parcourir le premier acte du jeu. Comme dans la plupart des JRPG, l’introduction de ce nouvel univers se veut riche en dialogues et en explications. Les phases de combat (tactiques en tour par tour) sont peu nombreuses mais viennent agréablement rythmer le récit de nos aventuriers en herbe. La nouvelle licence brille surtout par une direction artistique efficace et des idées qui amorcent une réflexion intéressante sur les concepts de l’égo et du péché.

Tout ce que nous pouvons attendre de ce titre, c’est qu’il passe outre le cliché d’une énième itération de jeu manga-like d’adolescents aux pouvoir surnaturels. Au vu de cette démo, les paris semblent pris pour nous plonger dans une aventure introspective haute en couleurs. Monark arrivera-t-il a se faire une place dans le cœur des joueurs aux côtés des pointures du genre comme Persona ou Scarlet Nexus ? Pour en être certain, rendez-vous au moment de sa sortie sur PS5, PS4, Switch et PC le 25 février prochain. Si vous souhaitez tâter du démon avant l’heure, la démo du jeu est disponible immédiatement sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop. Comptez deux petites heures pour terminer la démo, votre sauvegarde pourra être récupérée sur le jeu complet.