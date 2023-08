Dark Souls – Un retour inattendu ?

Alors que FromSoftware s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec son Armored Core VI – nouvel opus d’une série culte mais peut-être encore un peu confidentielle, voire totalement inconnue pour les joueurs qui prisent le studio pour ses titres baignés dans la dark fantasy – une rumeur vient de faire son apparition. On parle d’un retour de Dark Souls, et ce, sous une forme pour le moins particulière : une série animée.

Seulement, attention, l’info diffusée est vraiment à prendre pour ce qu’elle est, soit un simple bruit, rien de plus. D’autant, qu’il est fort difficile d’accorder sa confiance à un site qui a un passif assez trouble, si l’on peut dire ainsi. Car, apparemment, GiantFreakingRobot – à qui l’on doit le soi-disant renseignement – est assez réputé par ses fake news. C’est du moins, certains avis qui traînent çà et là sur la toile. Et puis, ce n’est pas l’absence de détails sur lesquels s’appuyer qui nous fera y croire sérieusement. Alors, certes, il a dernièrement été plus ou moins dans le vrai pour la série Harry Potter. Mais qui sait s’il ne s’agissait pas d’une simple coïncidence, d’une simple spéculation qui a heureusement visé juste ?

Néanmoins, si cela n’est qu’une simple « blague », pourquoi apparaît-t-elle en ce moment (fin juillet plus précisément) ? Car oui, il n’y a apparemment aucune raison, aucune « vague sur laquelle surfer »… Accordons donc le bénéfice du doute et considérons ne serait-ce qu’un instant que les sources dont se réclament GiantFreakingRobot disent vrai. Et dans ce cas, il faudrait s’attendre à ce que Netflix s’occupe du projet. Ce qui ne serait absolument pas surprenant et, surtout, pas le fait d’adaptation initiée par le service de VOD. On se souviendra notamment de Castlevania, Dragon Age ou encore de l’excellent Cyberpunk Edgerunner.

S’attaquer à des transpositions est une véritable aubaine pour le géant américain qui tient à brasser large. En effet, depuis quelques années, le géant américain base sa stratégie marketing sur la diversité – même s’il n’est pas le seul à le faire – afin d’attirer les publics en tout genre. Drama coréen, anime ou adaptations, rien n’est omis pour attirer. Alors oui, ce n’est pas toujours une réussite (à l’instar de Death Note), et les initiatives s’apparentent parfois à l’exploitation « facile » de fans. Mais, bien évidemment, ce n’est pas une généralité. Et gageons même qu’il en sera ainsi pour le gros morceau de cette fin d’été : One Piece…

Adapter Dark Souls n’est donc pas si absurde. Déjà, on constate sans mal le succès de ce genre d’univers à la télévision ou autres plateformes. Il suffit de voir l’attrait du public pour Game of Thrones ou encore de The Witcher… Ensuite, il y a le fait que Dark Souls à une énorme communauté à faire valoir et que FromSoftware n’est pas inconnu à l’exercice de l’adaptation, bien que l’on se souvienne plutôt d’avoir eu affaire à des productions mangas. Et la qualité était semble-t-il au rendez-vous. Mentionnons, par exemple, Elden Ring qui avait réussi à fournir une transposition sur papier de qualité ou encore celle de Sekiro, qui, elle aussi, a son petit public. Une preuve que FromSoftware ne laisse pas ses licences entre les mains de n’importe qui ? Si tel est le cas, on ne peut en espérer que du bon pour cette éventuelle série animée.