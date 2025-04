Cronos: The New Dawn sort un peu plus de l’ombre avec du gameplay

Suite au succès du remake de Silent Hill 2, le studio Bloober Team a presque immédiatement annoncé la mise en chantier d’un nouveau jeu qui, cette fois-ci, sera un projet original. Intitulé Cronos: The New Dawn, le nouveau survival horror de l’équipe polonaise ne s’était montré que par le biais d’un trailer d’annonce assez nébuleux et énigmatique. Et aujourd’hui le studio en montre plus en dévoilant du gameplay. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre avec cette nouvelle incursion horrifique ?

Pour rappel, dans Cronos: The New Dawn, nous incarnerons un voyageur, un opérateur du Collectif qui est en charge de l’exploration des no man’s land constituant l’intégralité de notre planète bleue. Dans ce futur désolé, les voyageurs doivent remonter le fil de différentes failles temporelles afin d’identifier le point d’origine de la catastrophe : la Pologne des années 1980. Durant votre déambulation dans les failles du passé, votre objectif est simple : mettre la main sur certains individus dont « l’essence » pourrait inverser le cours des choses. Mais naturellement, tout ne va pas se passer comme prévu pour notre opérateur temporel. Un scénario encore cryptique pour le moment, mais qui promet de belles choses avec ces histoires de voyages temporels.

Et maintenant que nous avons plus de matière à nous mettre sous la dent, nous pouvons affirmer sans faillir que Cronos: The New Dawn est une de nos grosses attentes de l’année. Le gameplay révélé par Bloober Team annonce la couleur et semble également s’inspirer des plus grands mais aussi des plus inattendus.

Il est évident que la première influence qui nous saute au visage est celle de Dead Space. Comme dans le célèbre survival horror en TPS, Cronos propose des phases de sauts en gravité zéro. Le trailer de gameplay met également l’accent sur les combats et une petite touche de démembrement des adversaires belliqueux rencontrés. Une boucle de gameplay que ne renierait pas Isaac Clarke. La manipulation de certains objets grâce à un gadget de modification temporel rappelle le FPS Singularity sorti en 2010. Jeu injustement boudé à sa sortie, Singularity posait déjà les jalons du déplacement et de la manipulation temporelle dans le cœur du gameplay, comme ce que semble entreprendre Cronos. Le design des créatures quant à lui est un mix entre un imaginaire très lovecraftien, les nécromorphes de Dead Space et les hommes tentacules huileux de Resident Evil 7.

Là où Cronos: The New Dawn pourrait tirer son épingle du jeu, c’est au niveau de la création de son univers. Les images qui nous sont montrées depuis le mois d’octobre 2024 mettent l’accent sur une dimension retro-futuriste à la Bioshock ou The Order 1886. Le temps semble figé au temps du brutalisme cher aux années 1950. Un parti pris architectural et de conception d’univers déjà bien exploité dans Control, mais ici magnifié par l’incursion de technologies fantasques et aux designs délicieusement vintage. Et en plus de cette plongée dans le passé, le jeu lorgne également vers une ambiance très science-fiction horrifique avec ces couloirs de métal mal éclairés et ses morceaux de cités volantes.

Un travail important est aussi observable sur l’ambiance générale des décors. Brume opaque, éclairages dysfonctionnants, obscurité et humidité : la recette parfaite des soirées survival horror réussies. Le travail effectué sur Cronos semble être la suite logique de celui initié dans le remake de Silent Hill 2. Les déambulations horrifiques de James dans la bourgade de Silent Hill étaient un exemple en matière de technique et de travail d’ambiance, et Cronos suit ce chemin.

Cronos: The New Dawn est certes toujours en développement, mais le travail effectué jusqu’à présent témoigne d’un véritable amour pour le genre horrifique. Après le très bon Blair Witch, l’effrayant Layers of Fears et le magistral remake de Silent Hill 2, Bloober Team semble poursuivre son ascension vers les hautes sphères du survival horror. Prévu pour 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, Cronos: The New Dawn nous a mis l’eau à la bouche et nous ne pouvons désormais que nous armer de patience.